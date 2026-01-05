حکم نگاه کردن به زنان در تلویزیون یا فیلم های سینمایی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: پرسش ۵۰. نگاه به فیلم های ایرانی و خارجی که در آنها حجاب رعایت نمی شود و از صدا و سیما پخش می شوند، چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفاسد و انحرافات اخلاقی نشود، اشکال ندارد.

فیلم های وزارت ارشاد

پرسش ۵۱. نگاه به فیلم های مجاز داخلی و خارجی که به وسیله وزارت ارشاد اجازه داده شده است، چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر [در حد ابتذال نبوده] و بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفاسد و انحرافات اخلاقی نشود، اشکالی ندارد [خواه فیلم داخلی باشد یا خارجی].[۲]

پخش زنده و غیر زنده

پرسش ۵۲. حکم تماشای زن بی حجاب در رسانه های تصویری به صورت زنده و غیر زنده چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزی و خامنه ای): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و تفاوتی بین پخش زنده و غیر زنده نمی کند.[۳]

آیه اللّه تبریزی: بین پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش شود و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نیز نشود] جایز نیست.[۴]

آیه اللّه خامنه ای: بین پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش شود و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نیز نشود] جایز نیست.[۵]

تفاوت فیلم و عکس

پرسش ۵۳. آیا نگاه به فیلم با نگاه به عکس زن نامحرم بی حجاب، تفاوت دارد؟

همه مراجع (به جز تبریزی و خامنه ای): بین فیلم و عکس تفاوتی در حکم نیست و فیلم همان عکس متحرک است.

آیه اللّه تبریزی: بین فیلمی که به طور غیرمستقیم و غیر زنده پخش می شود و عکس تفاوتی در حکم نیست؛ ولی نگاه به فیلم زنده، حکم نگاه به شخص را دارد و با عکس فرق می کند.

آیه اللّه خامنه ای: بین فیلمی که به طور غیرمستقیم و غیرزنده پخش می شود و عکس تفاوتی در حکم نیست؛ ولی نگاه به فیلم زنده بنابر احتیاط واجب حکم نگاه به شخص را دارد و با عکس فرق می کند.[۶]

