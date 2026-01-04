احکام نگاه در خواستگاری و حد پوشش دختر

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: پرسش ۱۷. در چه صورت می توانم به چهره، گردن و موهای دختری که قصد ازدواج با او را دارم، نگاه کنم؟

همه مراجع (به جز صافی): نگاه به دختر مورد نظر با شرایط ذیل جایز است:

به قصد لذت و ریبه نباشد [هر چند بداند با نگاه لذت قهری پیدا می شود].

برای آگاهی از وضع جسمانی دختر باشد (پس اگر از حال او آگاه است، نگاه او جایز نیست).

مانعی از ازدواج در میان نباشد (برای مثال دختر شوهر نداشته باشد).

احتمال بدهد دختر او را رد نمی کند.[۵]

آیه اللّه صافی: با رعایت شرایط یاد شده، بنابر احتیاط واجب تنها به صورت و دست ها تا مچ اکتفا کند.[۶]

پرسش ۱۸. می خواهم با دختری ازدواج کنم آیا می توانم، به طور پنهانی به موها و گردن او نگاه کنم یا اینکه در این نگاه رضایت و اجازه او شرط است؟

همه مراجع: اگر شرایط نگاه جایز را داشته باشد، رضایت دختر در آن شرط نیست.[۷]

نگاه های خیابانی

پرسش ۱۹. شخصی قصد ازدواج دارد؛ آیا می تواند بدون قصد لذت به چهره و موهای خانم ها (مثلاً در خیابان) نگاه کند تا کسی را بپسندد و بعد از او خواستگاری کند؟

همه مراجع: این نوع نگاه ها جایز نیست.[۸]

تبصره. نگاه به دختر به منظور ازدواج با او، شرایطی دارد که با رعایت آن جایز می شود. (ر.ک: پرسش ۱۷).

پرسش ۲۰. آیا نگاه به بدن نامزد خود که هنوز نامحرم است ـ ولی محرم شدن قطعی است ـ جایز است؟

همه مراجع: خیر، نامزد نامحرم با سایر زنان تفاوتی ندارد.[۹]

پرسش ۴۳. آیا مرد می تواند برای آگاهی از خصوصیات جسمی و زیبایی دختری که می خواهد با او ازدواج کند، عکس یا فیلم او را مشاهده کند؟ در صورتی که دختر، فامیل و آشنا باشد، چه حکمی دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد؛ هر چند آن دختر از فامیل و آشنایان باشد.[۱۰]

مقدار مجاز نگاه کردن در ازدواج

۳۵۵. کسی که می‌خواهد با زنی ازدواج نماید برای اطلاع و آگاهی از او می‌تواند به صورت، دست، مو و محاسن او بدون قصد لذّت نگاه ‏کند ـ اگر چه قهراً لذّت حاصل شود ـ مشروط بر اینکه اولاً اطلاع و آگاهی قبلی نداشته باشد و ثانیاً علم نداشته باشد که به او جواب ردّ ‏می‌دهند. استفتائات جدید .

پوشش دختر در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟

دختری که هنوز عقدش با پسری که به خواستگاری او آمده خوانده نشده -ولو انگشتر هم آورده باشند- بنا بر حکم اولی نامحرم هستند و حدود و ثغور شرعی در رابطه با حجاب، نگاه و حتی صحبت باید رعایت شود، اما یک استثنائی وجود دارد؛ زمانی که خواستگار آمده، همه‌ی صحبت­‌ها شده و توافق صورت گرفته، فقط مانده که پسر نامزدش را خوب ببیند که آیا کاملاً مورد پسند است یا خیر؛ گفته‌اند یک نگاه به مو و اینها اشکالی ندارد آن هم احتیاط این است که لباس توری داشته باشد و از روی آن ببیند اما این بدان معنا نیست که هر روز خواست صبح و شب راه بیفتد دخترها را ببیند بعد راجع به شرایط صحبت بکند.

