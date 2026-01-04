  1. صفحه اصلی
حضور و بازدید فرمانده کل سپاه از مراسمات سالگرد شهید سلیمانی در کرمان

۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن سفر به کرمان از روند اجرای برنامه های هفته مقاومت و مراسمات ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی بازدید میدانی بعمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن سفر به کرمان و بازدید میدانی از روند اجرای برنامه های هفته مقاومت و مراسمات ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ضمن بررسی آخرین تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی، دستورات لازم در خصوص موارد مختلف بویژه مسائل امنیتی، ایمنی و تامینی صادر کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت این حضور حماسی پس از گذشت شش سال از شهادت سردار دلها و برگزاری کامل این برنامه ها توسط خود مردم، آمریکا و رژیم صهیونی که عاملین ترور حاج قاسم بوده‌اند را بزرگترین مخالفان برگزاری این رویداد بین‌المللی در محور مقاومت معرفی کرد.
