اینفوگرافی | از تولد نور در کعبه تا آغاز رسالت در غار حرا

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: اتمام حجت با ارسال پیامبران: خداوند... پیامبران خویش را یکی پس از دیگری به سوی مردم فرستاد تا عهد خداشناسیِ نهفته در فطرت آنان را مطالبه کنند و نعمتهای فراموش شده را به خاطرشان آورند و با ابلاغ فرمان‌های الهی، حجّت را بر ایشان تمام سازند؛ پیامبرانی که با وجود شمار اندک یاران و کثرت دشمنان، هرگز از ابلاغ رسالت وحی بازنایستادند. بدین‌گونه قرن‌ها سپری شد و روزگاران گذشت، تا آن‌گاه که خدای پاک، محمد(ص) را برای وفای به وعده خویش و اکمال سلسله نبوت مبعوث فرمود.