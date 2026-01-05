کلیسای تاریخی هلند در نخستین ساعات سال نو در آتش سوخت + ویدیو و عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی آتشسوزی گسترده در نخستین روز سال نو میلادی ۲۰۲۶، کلیسای تاریخی «وندلکرک» (Vondelkerk)، از بناهای شاخص شهر آمستردام، پایتخت هلند، تقریباً بهطور کامل تخریب شد. این آتشسوزی بامداد اول ژانویه حدود ساعت یک بامداد آغاز شد و ظرف چند ساعت بخش اعظم این بنای حدوداً ۱۵۰ ساله را دربر گرفت و تنها دیوارهای سوختهای از آن بر جای گذاشت.
کلیسای وندلکرک در سال ۱۸۸۰ میلادی توسط «پیر کویپرز» (Pierre Cuypers)، معمار برجسته هلندی و طراح دهها کلیسا در این کشور، ساخته شده بود و در گذشته به اسقفنشین «هارلم–آمستردام» تعلق داشت. این کلیسا در سال ۱۹۷۹ فروخته و بهطور رسمی از قداست کلیسایی خارج شد و پس از آن، به مکانی برای برگزاری جشنها، مراسم ازدواج و رویدادهای فرهنگی تبدیل شد. به گفته مالک بنا، آتشسوزی موجب فرو ریختن برج کلیسا بر روی شبستان اصلی شد.
علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نشده و مقامات هلندی اعلام کردهاند تحقیقات ادامه دارد. این آتشسوزی تلفات جانی یا مصدوم نداشته است. مالک ساختمان با ابراز تأسف از نابودی این بنای تاریخی اعلام کرد برنامههایی برای حمایت از ساکنان اطراف و افرادی که رویدادهای خود را در این مکان برنامهریزی کرده بودند، در دستور کار قرار گرفته و تلاشهایی برای تأمین منابع مالی جهت بازسازی احتمالی بنا آغاز خواهد شد.
