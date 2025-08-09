به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آتشسوزی در مسجد مشهور قرطبه در جنوب اسپانیا رخ داد، اما نیروهای آتشنشانی موفق شدند شعلهها را مهار و این بنای تاریخی را نجات دهند.
تصاویر ویدئویی نشان میداد که آتش از داخل این بنای مذهبی و گردشگری که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و سالانه حدود دو میلیون بازدیدکننده دارد، زبانه میکشد.
«خوسه ماریا بیلیدو» شهردار شهر قرطبه، اعلام کرد که حریق تحت کنترل درآمده و این اثر تاریخی نجات یافته است.
او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: خوشبختانه، دخالت سریع و فوقالعاده آتشنشانان قرطبه مانع از وقوع فاجعه شد. آتش خاموش شده است و نیروهای آتشنشانی و پلیس محلی تا پایان شب در محل خواهند ماند تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری کنند.
آتشسوزی نگرانیهایی را درباره این شاهکار معماری قرون وسطی برانگیخت و خاطره آتشسوزی سال ۲۰۱۹ در کلیسای نوتردام پاریس را زنده کرد.
رسانهها علت حریق را آتش گرفتن یک دستگاه نظافت زمین عنوان کردند.
مسجد قرطبه، جواهری معماری است که توسط امیران و خلفای اموی بین قرنهای هشتم تا دهم میلادی ساخته شد. این بنا در مدت ۷۵ سال پس از فتح اندلس در سال ۷۱۱ میلادی توسط مسلمانان ساخته شد.
ساخت بنا بر روی محل یک کلیسا در قرن هشتم به دست عبدالرحمن داخل آغاز شد و طی چهار قرن گسترش یافت. این مکان برای قرنها مرکز علم و دانش جهان اسلام بود و بسیاری از علمای برجسته مسلمان از آن فارغالتحصیل شدند.
تاریخنگاران مسجد قرطبه را یکی از گوهرهای بیبدیل معماری جهان میدانند که علیرغم تغییرات و بازسازیها، پیش و پس از تبدیل آن به کلیسای مسیحی در سال ۱۲۳۶، همچنان هویت معماری اصلی خود را حفظ کرده است.
