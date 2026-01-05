حمله مسلحانه به خانه معاون ترامپ + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانه جیدی ونس، معاون رییس جمهور آمریکا هدف اصابت گلوله قرار گرفت.
سرویس مخفی آمریکا دستکم یک نفر را پس از حادثهای در خانه جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا در سینسیناتی، بازداشت کرده است. چندین پنجره در محل اقامت ونس شکسته شده است.
هنوز مشخص نیست که آیا ونس یا خانوادهاش در هنگام حادثه در خانه بودهاند.
فاکس نیوز نوشت: «این حادثه در زمانی رخ میدهد که نگرانیها در مورد خشونت سیاسی در ایالات متحده افزایش یافته است.»مقامهای آمریکایی به جزئیات بیشتری درباره «حادثه» برای منزل معاون ترامپ و هویت فرد بازداشت شده اشاره نکردهاند.
