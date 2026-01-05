اردوغان بر لزوم بازگشت ترکیه به برنامه اف-۳۵ برای امنیت ناتو تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت که بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ برای تقویت روابط با واشنگتن و تقویت امنیت ناتو ضروری است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تأکید کرد که تصمیم پیشین برای حذف آنکارا از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ به دلیل خرید سامانه اس-۴۰۰ روسیه «ناعادلانه» بوده است. او دریافت مجدد این جنگنده‌ها و ادغام آن‌ها در برنامه را نه تنها برای روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا، بلکه برای امنیت کل پیمان ناتو ضروری دانست. اردوغان همچنین اعلام کرد که مذاکرات برای خرید جنگنده‌های اف-۱۶ بلوک ۷۰ مطابق با روح اتحاد ادامه دارد، و این خرید را در راستای تأمین نیازهای دفاعی در سطحی منطقی‌تر پیگیری می‌کند.

یکی دیگر از محورهای مورد بحث در روابط با واشنگتن، پرونده هالک‌بانک است که به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۹ مطرح شد؛ اردوغان این اتهام را تلاشی ناعادلانه علیه اعتبار کشور دانسته و بر لزوم یافتن راه‌حلی سازگار با شراکت استراتژیک تأکید کرد. در حوزه انرژی، رئیس جمهور ترکیه فاش ساخت که واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، اما تصریح نمود که تغییرات بنیادین در ساختار انرژی (که همچنان متکی به روسیه است) نیازمند زمان طولانی و حرکتی متعادل مطابق با منافع ملی خواهد بود.

اردوغان بر جایگاه منحصر به فرد ترکیه در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت کشورش تنها بازیگری است که می‌تواند کانال‌های ارتباطی مستقیم و متعادلی را همزمان با پوتین، زلنسکی، واشنگتن و بروکسل حفظ کند. وی در مورد بحران غزه، مشروعیت طرف‌های حاضر در صحنه را کلید موفقیت هر نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده دانست و با اشاره به سوابق تاریخی و کانال‌های امنیتی مدیریت شده با اسرائیل، آنکارا را بازیگری محوری خواند که بدون مشارکت آن، اعتماد مردم فلسطین جلب نخواهد شد.

سیاست خارجی ترکیه، طبق اظهارات اردوغان، بر حفظ توازن دیپلماتیک با قدرت‌های بزرگ و اولویت دادن به منافع ملی استوار است. در حالی که پرونده‌های امنیتی و دفاعی (مانند اف-۳۵ و اف-۱۶) با غرب پیگیری می‌شود، حوزه انرژی نیز با افزایش تدریجی واردات از آمریکا مدیریت می‌گردد. این رویکرد چندوجهی، ترکیه را در موقعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند همزمان نقش میانجی فعال در منطقه (مانند آتش‌بس غزه) را ایفا کند و در عین حال، از منافع اقتصادی و اعتبار ملی خود در برابر فشارهای قضایی غرب دفاع نماید.

