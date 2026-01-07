به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش‌های مطبوعات آمریکایی، روسیه یک زیردریایی را برای اسکورت یک نفتکش خالی که ایالات متحده در تعقیب و به دنبال توقیف آن است، اعزام کرده است.

داده‌های وب‌سایت ردیابی دریایی MarineTraffic نشان داد که این نفتکش امروز به منطقه اقتصادی انحصاری ایسلند نزدیک می‌شد.

به گفته مقامات آمریکایی، نفتکش «یالا ۱» از تحریم دریایی جزئی اعمال شده توسط واشنگتن علیه ونزوئلا گریخت و گارد ساحلی ایالات متحده اواخر ماه گذشته نتوانست کنترل آن را به دست بگیرد، با توجه به اینکه این کشتی بخشی از ناوگان سایه است که نفت را از کشورهای تحت تحریم ایالات متحده مانند ونزوئلا، ایران و روسیه حمل می‌کند.

روسیه پس از شناسایی تلاش‌های نیروهایی که گمان می‌رود آمریکایی باشند برای فرود هوایی روی نفتکش در اقیانوس اطلس شمالی، در حادثه‌ای که به عنوان یک سابقه خطرناک و ناقض قوانین بین‌المللی دریانوردی توصیف شده است، نگرانی شدید خود را ابراز کرده بود.

خبرگزاری «راشا تودی» دیروز به نقل از منابع خصوصی گزارش داد که گارد ساحلی ایالات متحده در شرایط آب و هوایی دشوار سعی در توقیف نفتکش روسی داشته است، با وجود اینکه کاپیتان بارها هویت و ماهیت غیرنظامی کشتی را تأیید کرده و خاطرنشان کرده بود که خالی از بار بوده و به سمت بندر مورمانسک در حرکت بوده است، اما تعقیب و گریز توسط گارد ساحلی ایالات متحده تحت نظارت هوایی هواپیمای شناسایی P-8A Poseidon آغاز شد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز به نوبه خود اعلام کرد که «با نگرانی فراوان وضعیت پیرامون این نفتکش را دنبال می‌کند» و تأکید کرد که این کشتی در آب‌های بین‌المللی و مطابق با قوانین دریایی در حال حرکت است و ماهیت صلح‌آمیز آن، این هدف‌گیری غیرمعمول توسط واشنگتن و ناتو را توجیه نمی‌کند.

او در بیانیه‌ای گفت: «ما امیدواریم کشورهای غربی که ادعای دفاع از آزادی دریانوردی را دارند، به این اصول پایبند باشند و ابتکار عمل را برای روشن شدن آنچه اتفاق می‌افتد، به دست بگیرند.»

وزارت امور خارجه روسیه توضیح داد که این کشتی هنگام وقوع این حادثه حدود ۴۰۰۰ کیلومتر از سواحل آمریکا فاصله داشته است، که این امر سوالات جدی را در مورد دلایل این نظارت نظامی فشرده بر یک نفتکش غیرنظامی که پرچم روسیه را به اهتزاز درآورده بود، مطرح می‌کند.

