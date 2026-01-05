مراسم اختتامیه یازدهمین سال جایزه جهانی اربعین برگزار شد + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اختتامیه یازدهمین سال جایزه جهانی اربعین در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی برگزار شد. در این مراسم، علما، هنرمندان کشور عراق و برخی مسئولین و نمایندگان اعتاب مقدسه حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی نیشابوری، دبیر ستاد جایزه جهانی اربعین پیش‌تر در نشست خبری این رویداد درباره این مراسم که اختتامیه آن در کشور عراق و شهر کربلا برگزار می شود، گفت : جایزه جهانی اربعین با هدف جهانی‌سازی اربعین حسینی طراحی شده است؛ رویدادی که حامل پیامی انسانی، فطری و فراملی است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به اقتضای جایگاه بین‌المللی، رسالت قانونی و مأموریت ذاتی خود، همواره موضوع اربعین حسینی، فرهنگ و معنویت را در دستور کار قرار داده و طراحی این جایزه نیز در همین راستا انجام شده است.

دبیر ستاد جایزه جهانی اربعین گفت: در یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین، در هفت رشته، ۳۵ هزار و ۸۱۶ اثر از ۴۷ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر کمی و کیفی این رویداد است.

وی با ارائه آمار مقایسه‌ای دوره‌های مختلف گفت:

در دوره هشتم این جایزه، پنج رشته وجود داشت و ۴۸۱۸ اثر به دبیرخانه ارسال شد.

در دوره نهم (۱۴۰۲)، هشت رشته تعریف شد و ۱۲۵۰ اثر از ۳۸ کشور دریافت شد.

در دوره دهم (۱۴۰۳)، هفت رشته وجود داشت و ۳۱۸۲ اثر از ۴۲ کشور به دبیرخانه رسید.

و امسال، در یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین، در همان هفت رشته، ۳۵ هزار و ۸۱۶ اثر از ۴۷ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر کمی و کیفی این رویداد است.

دبیر ستاد جایزه جهانی اربعین درباره رشته‌های این دوره توضیح داد: این هفت رشته شامل «کتاب و اربعین‌پژوهی»، «فیلم مستند»، «عکس (حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای)»، «فعالان فضای مجازی»، «شعر»، «سفرنامه و دل‌نوشته» و «نواهای اربعینی» است.

حسینی نیشابوری تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص حاکم بر جهان اسلام، محور مقاومت و اردوگاه مستضعفان، برگزاری اختتامیه جایزه جهانی اربعین در کربلای معلی،نقشی مهم در انسجام‌بخشی، وحدت‌آفرینی و تقویت همگرایی میان ملت‌ها و حاکمیت‌ها ایفا می‌نماید و می تواند پیام حقیقی اربعین را به‌درستی به جهانیان منتقل سازد.

.

.............................

پایان پیام