به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، شامگاه امروز در بغداد نشستی برگزار میکند تا آخرین تحولات سیاسی و روندهای جاری کشور را بررسی کند. یکی از محورهای اصلی این نشست، پرونده انتخاب نخستوزیر آینده و الزامات قانون اساسی عنوان شده است.
به گفته منابع آگاه، اگرچه نام ۹ نفر برای تصدی پست نخستوزیری مطرح شده است، اما بررسیهای جدی در چارچوب هماهنگی نشان میدهد که گزینهها عملاً به سه چهره محدود شدهاند. و این سه شخصیت «نوری المالکی»، «محمد شیاع السودانی» و «حیدر العبادی» هستند.
خبرگزاری «المعلومه» گزارش داد این منابع تأکید میکنند که در حال حاضر همین سه نام، بیشترین شانس را برای جلب اعتماد چارچوب هماهنگی دارند.
بر اساس این گزارش، اگرچه رقابتی اعلامنشده میان محمد شیاع السودانی و نوری المالکی بر سر این منصب وجود دارد، اما نتیجه نهایی نشست امشب، مشخص خواهد کرد که آیا چارچوب هماهنگی به یک نامزد واحد خواهد رسید یا انتخاب نخستوزیر را تا پس از تعیین رئیسجمهور توسط جریانهای کُرد به تعویق خواهد انداخت.
در همین راستا، «عباس سروط» نماینده پیشین پارلمان عراق در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه اظهار داشت: نشستهای اخیر اعضای چارچوب هماهنگی به نتایج مهمی در ایجاد تفاهمهای روشن درباره ویژگیهای نامزد نخستوزیری آینده منجر شده است.
وی افزود: معرفی نامزد چارچوب هماهنگی بلافاصله پس از تکمیل روند انتخاب رئیسجمهور و مطابق با جدولهای زمانی قانون اساسی انجام خواهد شد؛ چراکه این جریان بهعنوان فراکسیون بزرگتر، در اعلام نامزد خود تعلل نخواهد کرد.
سروط تأکید کرد: اختلافنظرهای موجود در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی به معنای بحران یا شکاف سیاسی نیست، بلکه صرفاً تفاوت دیدگاههایی است که در آینده نزدیک حلوفصل خواهد شد.
از سوی دیگر، «زهیر الجلبی» عضو ائتلاف «دولت قانون» اعلام کرد که چارچوب هماهنگی با هیچ بنبست سیاسی در پرونده انتخاب نخستوزیر مواجه نیست و این موضوع بدون تأخیر و طبق مهلتهای قانونی نهایی خواهد شد.
وی افزود: طی روزهای گذشته پیشرفت چشمگیری در این پرونده حاصل شده و نزدیکی و همگرایی قابل توجهی میان بسیاری از اعضای چارچوب شکل گرفته است؛ توافقاتی که بهزودی آشکار خواهد شد و روند انتخاب نخستوزیر را تسهیل میکند.
همچنین «ابو میثاق المساری» عضو دفتر سیاسی سازمان بدر، تصریح کرد که چارچوب هماهنگی تاکنون تنها سه نام نوری المالکی، محمد شیاع السودانی و حیدر العبادی را مطرح کرده و گزینه چهارمی در دستور کار نیست.
به گفته او، برخی گمانهزنیهای رسانهای خارج از فضای واقعی تصمیمگیری در چارچوب هماهنگی مطرح میشود.
المساری با اشاره به تمرکز اصلی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق بر انتخاب یکی از سه نفر مذکور، خاطرنشان کرد که با وجود باز ماندن درِ همه احتمالات، چارچوب هماهنگی بهشدت بر پایبندی به مهلتهای قانون اساسی و تشکیل دولت آینده در زمان مقرر تأکید دارد.
..........................
پایان پیام
نظر شما