وزارت خارجه خبرسازی رسانه آمریکایی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محسن شمسیزاده» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه درپیامی در شبکه ایکس به ادعاهای منتشر شده در رسانه آمریکایی واکنش نشان داد و نوشت: روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی ادعا کرده که آقای عراقچی روز پنجشنبه جلسهای با رسانهها داشته و در مورد اهمیت وضعیت بقا صحبت کرده و رسانه اسرائیلی اینترنشنال هم این را با تیتر بزرگ پردازش کرده است. ظاهرا برخی طرفهای غربی اصرار دارند از هر موضوع پیش پا افتادهای بهانهای برای دروغ پردازی و التهابزایی درست کنند.
شمسیزاده ادامه داد: اینکه وزیر یا سخنگو جلسات مرتب و دورهای در رابطه با موضوعات سیاست خارجی با اصحاب رسانه و خبرنگاران داشته باشند امر کاملا معمول و مرسومی است اما چنین جلسهای با این مختصاتی که در این رسانه آمریکایی ادعا شده در پنجشنبه گذشته برگزار شده، اساسا وجود خارجی نداشته است.
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی مدعی شد که همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در ایران، مقامهای ارشد حکومت در نشستها و گفتوگوهای خصوصی اذعان کردهاند که جمهوری اسلامی «وارد وضعیت بقا شده است».
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما