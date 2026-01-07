به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار اخبار جعلی و مطالب توهینآمیز علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان و دبیرکل هیئت حقوق شخصی شیعیان هند، این اقدامات را بخشی از جنگ سازمانیافته رسانهای غرب و رژیم صهیونیستی علیه جریان مقاومت دانستند و آن را بهشدت محکوم کردند.
سناتور راجا ناصر عباس جعفری با انتقاد از بازنشر ادعاهای یک نویسنده صهیونیست در برخی رسانهها، تأکید کرد که این رویکرد، فاصلهگرفتن آشکار از اصول حرفهای روزنامهنگاری و همسویی با اهداف سیاسی قدرتهای سلطهگر است.
وی افزود: این هجمهها نه حمله به یک شخصیت، بلکه یورش هماهنگ به جبهه مقاومت، کرامت انسانی و آگاهی اسلامی محسوب میشود.
دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین با اشاره به سکوت رسانهای در برابر نسلکشی در غزه، تصریح کرد که بیطرفی در برابر ظلم، جانبداری از آن است و رسانههایی که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت میکنند، از رسالت واقعی خود فاصله گرفتهاند.
به گفته حجتالاسلام راجا ناصر عباس جعفری، نبرد امروز تنها نظامی نیست، بلکه جنگ روایتهاست و بخشی از رسانهها در این میدان، در کنار مردم قرار ندارند.
همزمان یعسوب عباس، دبیرکل هیئت حقوق شخصی شیعیان هند، در بیانیهای جداگانه با رد شایعات منتشرشده درباره رهبر انقلاب اسلامی ایران، این ادعاها را کاملاً بیاساس و محصول اتاقهای تبلیغاتی دشمنان اسلام و تشیع توصیف کرد.
وی تأکید کرد که رهبر انقلاب اسلامی شخصیتی دینی و جهانی است که از حمایت گسترده ملت ایران و آزادگان جهان برخوردار است.
او با اشاره به تجربههای تاریخی، از جمله تلاشها برای جلوگیری از بازگشت امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد که اینگونه جنگهای روانی نهتنها نتیجهای ندارد، بلکه موجب تقویت انسجام جبهه مقاومت میشود و جامعه شیعه با قاطعیت در برابر هرگونه اهانت و پروپاگاندای رسانهای خواهد ایستاد.
