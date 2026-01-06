به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «میکائیل باقری» مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد در مورد آثار اعتکاف در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: اگر بچه ها در مدار و بستر فرصت ها و موقعیت های تربیتی در مدارس قرار بگیرند، قطعا به تناسب آن آسیب های اجتماعی‌شان کمتر می شود، این امر را بر اساس شواهد و آمار عنوان می کنم، بچه هایی که در فعالیت های قرآن، عترت و نماز حضور می یابند، بسیار کمتر از سایر دانش آموزان درگیر آسیب ها می شوند.

وی ادامه داد: یکی از این موقعیت های تربیتی اعتکاف است، اعتکاف یکی از موثرترین و اثربخش ترین موقعیت ها در مدارس است، زیرا دانش آموزان در این سه روز همه چیز را کنار می گذارند و حتی در استفاده از گوشی همراه هم محدود می شوند و تنها در یک زمان بندی خاصی از آن استفاده می کنند.

برنامه آموزش و پرورش برای نگهداشت اثرپذیری و اثرگذاری دانش آموزان معتکف

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش افزود: در این سه روز زی مسجدی، زی معنوی به همراه مربیان آموزش دیده و نوجوان‌شناس قطعا اثری که بر روی بچه ها می گذارد بسیار فراتر از تصور است. یکی از آسیب های سال های گذشته این بود که ما کمتر به نگهداشت این بچه ها بعد از اعتکاف توجه داشتیم. در فرآیند طراحی شده امسال، همه بچه های ثبت نام شده در نورینو در کانال اعتکاف و حالت پرواز عضو هستند.

باقری تأکید کرد: نیمی از بچه ها نیز به دلیل آنکه تشکلی و مسجدی در اعتکاف حضور یافته اند، هنوز در نورینو ثبت نام نکرده اند. تلاش ما این است که از طریق مدیران مدارس و مربیان پرورشی بچه ها را تشویق کنیم تا از طریق نورینو در اعتکاف ثبت نام کنند چرا که هم در کارنامه پرورشی آنها اثرگذار خواهد بود و هم در حوزه نگهداشت، اثرپذیری و اثرگذاری آنها بر همسن و سال آنان را حفظ و از آنها استفاده کنیم. دانش آموزان معتکف به عنوان نیروهایی که موقعیت را درک کردند و اثری گرفته اند و می توانند بر همسن و سالان خود اثرگذار باشند.

وی در مورد آمار دانش آموزان معتکف یادآور شد: طبق آمار استان ها حدود ۵۶۰ هزار دانش آموز در اعتکاف دانش آموزی حضور یافته اند. پیش بینی می شود این دانش آموزان همراه با دانش آموزانی که به صورت خانوادگی یا آزاد در اعتکاف حضور دارند، بیش از ۶۰۰ هزار نفر شوند. امیدواریم ما بتوانیم آنها را حفظ کرده و آموزش دهیم و از ظرفیت آنها برای اثرگذاری بر روی همسالان استفاده کنیم.

باقری تصریح کرد: آمار ما تا شب دوم اعتکاف، حدود ۵۶۵ هزار دانش آموزانی است که به صورت تشکلی حضور یافتند و آمار دقیق انفرادی هنوز در دسترس نیست اما اکنون که اعتکاف پایان یافته می‌توان آمار واقعی تر و دقیق تر ارائه کرد.

قرارگاه ملی مسجد پای کار اعتکاف دانش آموزی

وی در مورد استفاده از ظرفیت مساجد برای اعتکاف دانش آموزی و انس آنها با مسجد گفت: یکی از مشکلات سال های قبل به ویژه سال گذشته کمبود مسجد برای دانش آموزان بود. گاهی دانش آموزان، مدیران و مسئولان ما اعتکاف را در نمازخانه های مدارس و حتی در سالن های ورزشی برگزار می کردند. امسال قرارگاه ملی مسجد پای کار آمد و خودشان این شعار را برای خود تعیین کردند که «هیچ دانش آموزی بدون مسجد» نماند.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که امسال دانش آموزان بدون مسجد نمانده باشند ولی به دلیل آنکه هنوز جمع بندی نکرده ایم و آن عواقب و آسیب های احتمالی را شناسایی نکرده ایم، فعلا نمی توان درباره تحقق این شعار در میدان عمل اظهار نظر نکرد. برای تحقق این امر از دو مسیر اقدام کردیم؛ابتدا از ماه ها قبل ستاد برگزاری اعتکاف در حوزه دانش آموزی را تشکیل دادیم که ارکان مختلفی بیرون از آموزش و پرورش را شامل می شد. مسیر بعدی کارشناسان ما هستند، ما در هر منطقه آموزش و پرورش یک مجری اعتکاف داریم که کارشناس قرآنی ما هستندکه از آن مسیر مساجد مد نظر خود را معرفی کردند.

وی افزود: ما لیست مساجد را در اختیار قرارگاه ملی مسجد قرار دادیم، از سوی دیگر قرارگاه ملی مسجد ویژگی هایی برای اعتکاف های دانش آموزی تعریف کرد. ما سعی کردیم از هر دو طرف حرکت کنیم و مساجدی را در اختیار بچه ها قرار دهیم که متناسب با نیازهای آنها باشد.



اعتکاف را با زندگی با آیه ها در ماه رمضان گره زدیم

وی در مورد برنامه های اعتکاف دانش آموزی گفت: ما در ذیل برگزاری اعتکاف دانش آموزی چهار کارگروه تشکیل دادیم، یکی از کارگروه ها محتوا بود که مسئولیت آن را سازمان تبلیغات و سازمان دارالقرآن بر عهده داشتند. این افراد بر اساس نیاز و سوالات بچه های امروز پنج آیه را برای این سه روز انتخاب کردند و کتابی تحت عنوان «حالت پرواز» تهیه شد. این کتاب با تیراژ ۱۲۰ هزارجلد منتشر شد و با مشارکت سازمان دارالقرآن در اختیار استان ها قرار گرفت، این کتاب ها در مساجدی که دانش آموزان حضور دارند، توزیع شد.

مدیرکل قرآن کریم عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بنا داریم اعتکاف را با زندگی با آیه ها در ماه رمضان را گره بزنیم، در واقع درگاه ورود برای بچه های معتکف از این مسیر خواهد بود. در حقیقت بچه ها با حکایات و تمثیل های ۳ تا ۵ آیه زندگی کردند و آن را فراگرفتند و پس از حفظ آن در تداوم ماه رمضان و شعبان در زندگی با آیه ها را ادامه خواهیم داد.

امتحانات تا ۲ روز بعد از اعتکاف برگزار نمی شود

باقری در مورد وضعیت برنامه درسی دانش آموزان در سه روز اعتکاف گفت: امتحانات فصلی دو شیوه دارد؛ امتحانات نهایی و امتحانات داخلی. امتحانات نهایی به صورت ستادی و ملی برنامه ریزی شده و به هیچ عنوان برگزار نمی شود و برگزاری آن در تمام استان ها منتفی نیست. امتحانات داخلی را نیز با امضای وزیر محترم آموزش و پرورش بخشنامه کردیم تا دو روز بعد از اعتکاف امتحانی برگزار نشود. گزارش ها حاکی از آن است که استان ها نیز به مدارس و مناطق خود ابلاغ کردند که قطعا ۱۶ و ۱۷ آزمونی برگزار نشود. همچنین برنامه های درسی ارائه شده در کلاس نیز برای دانش آموزان معتکف قابل تکرار است.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

