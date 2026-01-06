به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر امروز در سومین همایش نماز سپاه استان قم با تسلیت سالروز رحلت جانسوز حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، اظهارداشت: معصومین علیهم السلام ادعیه و اعمالی را برای رهایی از گرفتاری ها توصیه کرده اند که یکی از مهمترین آنها اعمال ام داوود است که علاوه بر معتکفین برای همه مردم قابل انجام است.

امام‌جمعه قم در ادامه به برگزاری سومین همایش نماز در استان قم با شعار «نماز عامل اقتدار و مقاومت» اشاره کرد و گفت: اقامه نماز در قرآن کریم و تاریخ انبیاء اهمیت ویژه ای دارد به طوری که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند می خواهد که فرزندانش را از اقامه کنندگان نماز قرار دهد.

آیت‌الله سعیدی درباره چرایی عدم مشاهده آثار و برکات نماز در زندگی فردی و اجتماعی برخی افراد، گفت: شرط حال خوش در نماز آن است که انسان احساس کند با خداوند سخن می‌گوید؛ این امر نیازمند مقاومت و استمرار است و همان‌گونه که انسان در برابر سختی‌های اولیه برخی عادات مقاومت می‌کند، باید در نماز نیز چنین کند.

وی همچنین به توصیه آیت‌الله بهجت اشاره کرد که فرمودند: هرگاه در نماز متوجه شدید حواس‌تان پرت شده، همان‌جا خود را متوجه کنید تا این حالت برایتان ملکه شود.

آیت‌الله سعیدی گفت: اقامه نماز راهبرد اصلی نظام اسلامی است و هرچه به آن بیشتر اهمیت داده شود، آثار و برکات بیشتری در جامعه نمایان خواهد شد.

وی در پایان خطاب به مسئولان و سربازان نظام اسلامی تأکید کرد: نماز ارزش و برکت حقیقی دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره نسبت به اهمیت آن توصیه کرده‌اند؛ بنابراین افرادی که در کسوت سربازی نظام هستند، باید به نماز خود بیش از پیش اهمیت دهند.

