به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم‌کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخله‌جویانه علیه کشور، تأکید کرد: امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خط قرمزی غیرقابل عبور است و هرگونه تعرض یا تداوم رفتارهای خصمانه، با پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

در چارچوب دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند و نشانه‌های عینی تهدید را بخشی از معادله امنیتی تلقی می‌کند.

