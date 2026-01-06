قطر نسبت به هرگونه تنش احتمالی علیه ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ماجد الأنصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر، امروز (سه‌شنبه) هشدار داد که هرگونه تشدید تنش علیه ایران نه‌تنها ثبات منطقه را تهدید می‌کند، بلکه خطری برای ثبات جامعه جهانی به‌طور کلی محسوب می‌شود.

او در نشست خبری تأکید کرد که قطر با تهران و واشنگتن در تماس است تا از هرگونه گفت‌وگویی که با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها انجام می‌شود، حمایت کند.

پیش‌تر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده بود که اگر در جریان اعتراضات اخیر، ایرانی‌ها مورد خشونت قرار گیرند، ایران با ضربه‌ای بسیار شدید، مواجه خواهد شد.

همچنین روز گذشته «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل، تهدید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران برنامه موشکی بالستیک خود را دوباره بازسازی کند؛ اظهاراتی که پس از تهدیدهای ترامپ بیان شد.

در مقابل، دبیرخانه شورای عالی دفاع ایران امروز اعلام کرد که ادامه اقدامات خصمانه علیه کشور با پاسخی قاطع و متناسب روبه‌رو خواهد شد.

این دبیرخانه در بیانیه‌ای افزایش لحن تهدیدآمیز و اظهارات مداخله‌جویانه علیه ایران را محکوم کرد و تأکید نمود: امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خطوط قرمز غیرقابل عبور هستند و هرگونه تجاوز یا تداوم رفتارهای خصمانه با پاسخی متناسب، قاطع و سرنوشت‌ساز مواجه خواهد شد.

