حضور پررنگ هنرمندان مسلمان و مهاجر در رویدادهای هنری آغاز ۲۰۲۶ بریتانیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی در بریتانیا با برپایی نمایشگاه‌هایی همراه شده است که بخشی از آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به سنت‌ها، حافظه دینی و ریشه‌های فرهنگی جوامع مسلمان و جهان اسلام می‌پردازد. این رویدادهای هنری، که در شهرهایی چون لندن (پایتخت بریتانیا)، ناتینگهام (شهری در مرکز انگلستان) و کمبریج (شرق انگلستان) برگزار می‌شوند، جلوه‌هایی از هنر معاصر برخاسته از بسترهای اسلامی، مهاجرت و تجربه زیست دینی در جهان مدرن را بازتاب می‌دهند.

در این میان، نمایشگاه «مزار شهدا» اثر دالا ناصر، هنرمند متولد لبنان، در مرکز هنری ناتینگهام کانتمپورری، واجد مؤلفه‌های پررنگ آیینی و معنوی است. این اثر با استفاده از مالش‌های زغالی از قبور چهره‌های برجسته فرهنگی جهان عرب، از دوره نهضت عربی تا امروز، به مفهوم سوگواری جمعی، یادمان شهدا و پیوند حافظه تاریخی با مناسک آیینی می‌پردازد؛ مفاهیمی که در سنت اسلامی و فرهنگ جوامع مسلمان جایگاهی بنیادین دارند.

همچنین نمایشگاه «خطوطی که جهان را رود می‌کنند» اثر شهنه راجانی، هنرمند پاکستانی، به‌طور مستقیم به سنت‌های اسلامی تصویرسازی و رسم تعویذها و طلسم‌های محافظتی اشاره دارد. این آثار که ریشه در فرهنگ جوامع ساحلی و ماهیگیر پاکستان دارند، از نقاشی و ترسیم به‌عنوان ابزار «حفظ»، «یادآوری» و پیوند معنوی با طبیعت استفاده می‌کنند؛ امری که در سنت‌های دینی پاکستانی، به‌ویژه در آیین‌های مردمی، سابقه‌ای دیرینه دارد.

از سوی دیگر، در نمایشگاه «هنرمندان برای کتلز یارد» در کمبریج، آثار رانا بیگم، هنرمند بنگلادشی‌تبار، با الهام از هندسه، تکرار و نظم بصری در هنر و معماری اسلامی به نمایش درآمده است. آثار او، که بر پایه فرم‌های هندسی و ساختارهای مینیمال شکل گرفته‌اند، بازتابی معاصر از سنت‌های بصری اسلامی هستند که همچنان در هنر معاصر مهاجران مسلمان حضوری فعال دارند.

