به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ افتتاح «'گالری دائمی هنر اسلامی» در موزه ملی کره بازتاب قابل‌توجهی در رسانه‌های سئول داشته است. روزنامه اقتصادی-فرهنگی هانکیونگ این بخش تازه‌تأسیس را «جایگاه دیدار با جهانِ بی‌پایان نقش و خط» توصیف کرد و آن را نخستین نمایشگاه دائمی هنر اسلامی در کره خواند. این رسانه نوشت چیدمان فضا ــ از گنبد و مشربیه تا نورپردازی ــ تماشاگر را «در دل یک خانه اشرافی» قرار می‌دهد.

هانکیونگ با اشاره به ۸۳ اثر امانت‌سپاری‌شده از موزه هنر اسلامی دوحه، از جمله قرآن‌های خطی از قرن هفتم تا پانزدهم، فرش‌های دوره صفویه و ابزارهای نجومی، نوشت که این نمایشگاه قدرت هنر اسلامی را در تبدیل متن و هندسه به «تصویری از بی‌نهایت» نشان می‌دهد. این رسانه همچنین تأکید کرد که آثار ایرانی، به‌ویژه فرش‌های ساسانی-صفوی و خوشنویسی تیموری، از نقطه‌های برجسته این مجموعه‌اند.

رسانه هنری هندمیکر نیز در گزارشی با عنوان «هنراسلامی: فرهنگی متنوع و دیدگاهی گسترده»، این نمایشگاه را «سفری درخشان در جهان اسلام» توصیف کرد و نوشت که هنر اسلامی توانسته است تحت چارچوب‌های دینی، با تکیه بر خط، آرابسک و هندسه زبان بصری منحصربه‌فردی بسازد. این رسانه اضافه کرد که آثار ایرانی، عثمانی و مغولی در کنار هم «گستره واقعی تمدن اسلامی» را آشکار می‌کنند.

هندمیکر در ادامه با اشاره به گسترش اسلام و تأثیرات آن بر آسیا، آفریقا و اروپا، اظهار داشت این نمایشگاه کمک می‌کند تا مخاطب کره‌ای با فرهنگی آشنا شود که «در عین فاصله جغرافیایی، امروز در همسایگی اجتماعی کره حضور پررنگی یافته است.»

رسانه‌های کره همچنین، بر اهمیت فرهنگی این افتتاحیه تأکید کردند. هانکیونگ آن را «فرصتی برای مواجهه بدون کلیشه با جهان اسلام» خواند و هندمیکر نیز نوشت که این نمایشگاه، نگاه کره‌ای‌ها را به اسلام «گسترده‌تر، دقیق‌تر و محترمانه‌تر» می‌کند. به‌گفته هندمیکر، حضور پررنگ آثار ایرانی ــ از فرش‌های شاهانه تا نسخه‌های خطی ــ سهم مهمی در این ارزیابی مثبت داشته است.

