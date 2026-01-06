 شدیدترین ضربات نظامی و روانی را به اسرائیل وارد کردیم/ برای آتش بس به التماس افتادند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود پایههای اقتدار و آزادی این سرزمین را مستحکم کردند و امروز زندگی آنان چراغ راه ملت ایران است.
وی با اشاره به فرمایش تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد» افزود: این سخن امام کلامی الهی است. امامی که جز برای خدا سخن نگفت و جز در راه خدا گام برنداشت، به ما آموخت که فرهنگ شهادت رمز استقامت و عزت امت اسلامی است.
قالیباف با بیان اینکه ملت ایران در سایه باور به این فرهنگ توانسته در برابر تمام توطئهها و فشارهای استکبار جهانی بایستد گفت: امروز در مقابل آمریکای جنایتکار، خائن و فریبکار، ملت ما با روحیه شهیدان ایستاده است. همان زمانی که سران استکبار ادعای صلح و گفتوگو داشتند، در عمل در حال تدارک حملات علیه مراکز هستهای و توان ملی ما بودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رژیم صهیونیستی کودککش و توسعهطلب، در امتداد همین مسیر دشمنی قرار دارد و هر روز به کشوری ظلم میکند. آنها یا به دنبال جنگ تحمیلی هستند یا صلح تحمیلی؛ اما ملت ما که روح شهادت در او زنده است، نه مغلوب میشود و نه به اسارت درمیآید.
وی تأکید کرد: اگر امروز ایران اسلامی از امنیت، عزت و استقلال مثالزدنی برخوردار است، این دستاورد را مدیون خون شهیدان، ایثار جانبازان، پایداری رزمندگان و بصیرت مردم است. ملتی که در بحرانها با وحدت و هوشیاری از مرزهای اعتقادی و سرزمینی خود دفاع میکند، هیچ قدرتی نمیتواند او را به زانو درآورد.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، رژیم صهیونیستی با شدیدترین ضربههای نظامی و روانی در تاریخ موجودیت خود مواجه شد؛ ضربهای که از زمان شکلگیری این رژیم جعلی بهدست قدرتهای جنایتکار انگلیس و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و رسمیتیافتن آن در سازمان ملل، بیسابقه بوده است. در این نبرد، حجم آتش و مقاومت نیروهای محور مقاومت چنان گسترده و پیشبینیناپذیر بود که از روزهای پنجم و ششم جنگ، حتی حامیان جهانی تلآویو از واشنگتن تا لندن، بهدنبال میانجیگری برای توقف عملیات و التماس آتشبس افتادند.
وی افزود: اما آنچه معادله جنگ را تغییر داد، همان نیروی اعتقادی و معنوی مردم مؤمن منطقه بود؛ فرهنگی ریشهدار که بر پایه ایثار و شهادت استوار است و توانست در برابر تمام محاسبات نظامی دشمن، بنبستها را بشکند. این فرهنگ نهتنها قدرت مقابله را پدید آورد، بلکه تبدیل به عامل وحدت و امید شد؛ نشان داد که ایمان به شهادت میتواند در سختترین رویاروییها، توازن قدرت را به نفع جبهه مقاومت تغییر دهد.
قالیباف خاطرنشان کرد: دشمنان در محاسبات خود اشتباه کردند و تصور داشتند مردم ایران از انقلاب و آرمانهایش فاصله گرفتهاند، اما دیدند که ملت ما در لحظات سخت چگونه با یکپارچگی از سرزمین و ایمان خود دفاع کرد. این انسجام، همان میراث ماندگار شهداست که باید پاس داشته شود.
قالیباف در ادامه سخنان خود در این آئین با اشاره به اهمیت اتحاد ملی و تأثیر فرهنگ مقاومت گفت: دشمنان ملت ایران بهخوبی درک کردهاند که قدرت واقعی این ملت در سلاح یا اقتصاد نیست، بلکه در ایمان مردم، بصیرت آنان و روحیه ایثار و مقاومت ریشهدارشان است.
وی افزود: اگر امروز در شرایط سخت تحریم و فشارهای اقتصادی توانستهایم برپا بمانیم، بهخاطر همان ریشه عمیق فرهنگی است که شهیدان ما بنا نهادند. فرهنگ شهادت یعنی ازخودگذشتگی در راه حقیقت، و همین فرهنگ اجازه نداده تا ملت ما در برابر دشمن زانو بزند.
قالیباف ادامه داد: جهان امروز، پر از ادعای صلح و آزادی است اما در عمل میبینیم که قدرتهای استکباری هر روز به ملتی تجاوز میکنند. آنها شعار دموکراسی میدهند اما از پشت میز مذاکره، بمباران را هدایت میکنند. در چنین دنیایی، ایران اسلامی با الهام از مکتب شهدا توانسته مستقل، مقتدر و عزتمند بماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم در حفظ امنیت کشور اشاره کرد و گفت: مردم ما با هر سلیقه و گرایش، وقتی پای ایران و انقلاب در میان است، متحد میشوند. این وحدت، میراث شهیدان است. دشمنان این انسجام را نمیفهمند و بارها در محاسباتشان اشتباه کردهاند.
قالیباف تصریح کرد: سنگینی راه انقلاب را همین مردم به دوش کشیدند؛ پدران، مادران، همسران و فرزندان شهیدانی که با صبر و ایمان، روح جامعه را زنده نگه داشتند. باید باور کنیم امروز هر دستاورد ملی، ریشه در ایثارگری همان شهدا دارد و تا زمانی که روحیه جهاد و شهادت در جامعه زنده است، ایران پابرجاست.
وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان کنگره ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی گفت: این برنامهها فقط مراسم یادبود نیست، بلکه ادامه راه تبیین است؛ همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، جهاد تبیین مسئولیت همگانی است و امروز در زنده نگه داشتن پیام شهدا باید همه نقشآفرین باشیم.
