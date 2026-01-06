اسناد جدید در مورد تحرکات جاسوس مشهور بریتانیایی، معروف به «لارنس عربستان» فاش شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرویس اطلاعاتی ترکیه روز سهشنبه سندی را که در مورد تحرکات جاسوس مشهور بریتانیایی توماس ادوارد لارنس، معروف به «لارنس عربستان»، تهیه شده بود، فاش کرد.
این سند که مربوط به ۲۳ سپتامبر ۱۹۲۹ است، به مناسبت نود و نهمین سالگرد تأسیس سرویس اطلاعاتی ترکیه، در بخش «اسناد» از بخش «مجموعه ویژه» در وبسایت رسمی این سرویس منتشر شده است.
این سند، یادداشتی به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۲۹ است که توسط اداره سرویس امنیت ملی ترکیه تهیه شده و مربوط به فعالیتهای جاسوس لارنس است که با نامهای مستعار در مصر، سوریه و عراق فعالیت میکرد.
این سند به ستاد کل و وزارتخانههای کشور و امور خارجه ارسال شد و شامل تصویری از لارنس با لباس نظامی بود.
در این نامه آمده بود: «در پاراگراف دوم، اطلاعات موثق و تأیید شدهای را ارائه میدهم که توسط باشگاه ماسونی در قاهره از سوریه و فلسطین دریافت شده است. فاش شده است که سرهنگ لارنس، جاسوس معروف و یکی از روسای اطلاعات بریتانیا، پس از گذراندن دورهای در مصر دو ماه قبل با نام مستعار شیخ عبدالله، به سوریه و عراق رفته و سپس ناگهان در اوت گذشته (1929) به اورشلیم رسیده است.»
همچنین گزارش شده است: «او در حال حاضر در شهر خارطوم سودان است. شهادت بسیاری از افراد موثق تأیید کرده است که در طول اقامتش در اورشلیم، لارنس گاهی اوقات در منطقه دیوار غربی با لباس مبدل یک روحانی مسلمان به نام شیخ عبدالله و گاهی اوقات با لباس مبدل یک خاخام یهودی آمریکایی به نام یاکوس اسکنازی رفت و آمد میکرد و در مواقع مختلف مسلمانان و یهودیان آن منطقه را با ایدههای مسموم شستشو میداد که باعث وحشت و زمینهساز جنگ فعلی در فلسطین شد.»
