رایزنی مصر و قطر درباره اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه / مخالف تقسیم فلسطین هستیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه این کشور، در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، تحولات نوار غزه را بررسی کرد. محور اصلی این گفتگو، پیشبرد الزامات مرحله دوم طرح پیشنهادی رئیسجمهور آمریکا بود، به ویژه در خصوص عقبنشینی کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه.
وزیر امور خارجه مصر بر دو نکته کلیدی در مسیر برقراری صلح تأکید کرد. نخست، او بر اهمیت اعلام تشکیل یک کمیته موقت تکنوکرات فلسطینی جهت مدیریت امور نوار غزه، به موازات تشکیل نیروی تثبیت بینالمللی، اصرار ورزید. دوم، عبدالعاطی بر ضرورت تضمین دسترسی کامل و بیوقفه به کمکهای بشردوستانه جهت تسهیل بهبود سریع اوضاع در غزه تأکید نمود.
نکته محوری دیگر در این گفتوگو، موضع ثابت مصر در قبال تمامیت ارضی فلسطین بود. عبدالعاطی مجدداً تأکید کرد که مصر هرگونه اقدامی که وحدت جغرافیایی سرزمینهای فلسطینی را تضعیف کند یا پیوند میان کرانه باختری و نوار غزه را مختل سازد، کاملاً رد میکند.
وزیر امور خارجه مصر قاطعانه بر مخالفت کشورش با هرگونه طرح تفکیکی اراضی تأکید کرد. این مخالفت شامل رد هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیتهای میدانی در کرانه باختری یا اقداماتی برای تقسیم جغرافیایی نوار غزه میشود. این رایزنیها نشاندهنده تلاش دیپلماتیک هماهنگ مصر و قطر برای حصول اطمینان از اجرای کامل و بدون انحراف طرح پیشنهادی برای آتشبس و بازسازی غزه است.
