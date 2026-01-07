به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت مسیح(ع) که در دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه برجسته حضرت عیسی(ع) و حضرت مریم(س) در قرآن کریم، گفت: شخصیت حضرت عیسی و مادر بزرگوارشان حضرت مریم به اشکال مختلف در قرآن مطرح شده است و حتی سورهای مستقل به نام «مریم» به این بانوی بزرگ اختصاص یافته است.
وی افزود: قرآن کریم حضرت مریم(س) را شخصیتی ممتاز از نظر معنوی معرفی میکند و تصریح دارد که او بر زنان پیش از خود و زنان عصر خویش برتری دارد و از جایگاه طهارت خاصی برخوردار است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه درباره حضرت عیسی(ع) تعابیر متعددی در قرآن آمده است، تصریح کرد: قرآن در مواردی از ایشان به «غلام زکی» (پسری پاک)، «آیهای برای مردم»، «رحمتی از جانب خدا»، «کلمهالله»، «وجیه در دنیا و آخرت»، «از مقربان الهی»، «سخنگو در گهواره» و «از صالحان» یاد میکند.
آیتالله رمضانی با تبیین مفهوم «کلمه» در قرآن گفت: این تعبیر درباره حضرت عیسی چند معنا دارد؛ نخست اینکه خود حضرت با کلام و وجودش هادی و هدایتگر جامعه بشری است. معنای دوم این است که بشارت آمدن او در سخنان پیامبران پیشین داده شده و از این جهت، منجی معرفی میشود.
وی ادامه داد: معنای سوم «کلمه» به نقش حضرت عیسی(ع) در تبیین و اصلاح انحرافها بازمیگردد؛ چراکه پس از تحریف در تورات، ایشان مسیر صحیح هدایت را دوباره پیش روی بشر قرار داد. اما معنای چهارم که از نظر ما برجستهتر است، این است که حضرت عیسی مظهر خداوند، مظهر جلال و جمال الهی است؛ تعبیری که درباره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) نیز بهکار رفته و آنان به عنوان «کلمه تامه» معرفی شدهاند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) اظهار کرد: مظهر بودن به معنای تجلی علم، قدرت، اراده و حیات الهی است و همانگونه که حضرت عیسی(ع) به اذن خدا مردگان را زنده میکرد، در عالم معنا این حقیقت درباره پیامبر اکرم(ص) و اولیای الهی نیز مطرح شده است.
وی افزود: خداوند دارای صفات جلال و جمال است و این صفات را در برگزیدگان خود به مراتب قرار داده است. دین الهی نیز آموزههایی جلالی و جمالی دارد و نباید دین را فقط از یک بُعد نگریست.
آیتالله رمضانی با اشاره به پیام اصلی حضرت عیسی(ع) تصریح کرد: آنچه در این مجلس وزین و فاخر باید بر آن تأکید شود، جنبه رهاییبخشی پیام مسیح است. حضرت عیسی آمد تا بشر را از قید و بندها رها کند؛ از شیطانهای درونی و بیرونی که همواره انسان را از مسیر کمال منحرف میکنند.
وی خاطرنشان کرد: همه انبیای الهی آمدهاند تا حجت، دلیل و برهان باشند و راه و مقصد را بهدرستی نشان دهند. مسیح به همین معنا منجی بشر است و انسان در طول تاریخ همواره نیازمند نجات از فرعونهای درونی و شیاطین جن و انس بوده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به وضعیت امروز جهان گفت: جامعه بشری امروز از فقر، تبعیض، بیعدالتی، جهل، جهالت و جاهلیت رنج میبرد و این مسائل نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. خوی توحش در برخی جوامع بروز کرده و تجاوز، قتل و خشونت گسترش یافته است.
وی افزود: پیام صلح، از مهمترین پیامهای انبیای الهی است، اما صلحی که بر مبنای عدالت باشد. امروز شاهدیم که ۹۰ درصد ثروت جهان در اختیار ۱۰ درصد جمعیت دنیاست و این اوج بیعدالتی است. اگر ثروت و قدرت عادلانه توزیع میشد، بشر میتوانست بهشت را در همین دنیا تجربه کند.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: سازنده بهشت، نگاه عقلانی، صلحطلبانه و معنوی است، نه تجاوز، توحش و تعدی. عدالت حق همه بشریت است.
وی با اشاره به دو آموزه مشترک همه انبیای الهی گفت: نخست دعوت به توحید که به معنای نفی هرگونه مرز نژادی میان انسانهاست. در آموزههای اسلامی، هیچ تفاوتی میان عرب و عجم، سیاه و سفید وجود ندارد. دوم، دعوت به عدالت و کرامت انسانی است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: اسلام با روح عقلانی و معنوی وارد ایران شد و مردم این سرزمین نیز پذیرای همین روح فطرت گرای دین شدند. ما معتقد به جنگ و خونریزی نیستیم و ظلم و ستم در دین الهی جایی ندارد، اما در برابر متجاوزان، مقابله به حکم فطرت انسانی ضروری است.
وی در پایان با اشاره به گفتوگوهای بیندینی گفت: در گفتوگو با اندیشمندان مسیحی نیز تأکید میشود که مسیح برای صلح و نجات خواهد آمد و ما نیز در اسلام و تشیع به ظهور منجی برای صلح و نجات بشریت معتقدیم. این باور مشترک میان ادیان الهی است. همه انبیا آمدهاند تا زنجیرهای اسارت را بگسلند و انسان را به آزادی، عدالت و کرامت برسانند؛ و این بزرگترین درس حضرت عیسی(ع)، حضرت محمد(ص) و همه پیامبران الهی است.
