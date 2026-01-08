به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از نمایشگاه دستاوردهای مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار شد.
در این مراسم که صبح امروز پنجشنبه ۱۸ دیماه در مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار شد، آیتالله سیداحمد خاتمی عضو شورای عالی، آیتالله رضا رمضانی دبیرکل این مجمع و جمعی از مدیران و مسئولان مراکز علمی و فرهنگی حضور داشتند.
آیتالله رمضانی در این مراسم گفت: مجمع جهانی اهلبیت(ع) باید مرجع علمی شیعیان در جهان باشد، باید محاسن کلام اهلبیت(ع) را به همه دنیا برسانیم تا فاتح فکری و اخلاقی دنیا، مکتب اهلبیت(ع) باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) درباره تاسیس نمایشگاه دستاوردهای این مجمع نیز گفت: این نمایشگاه اثری بسیار ارزشمند است که هر کسی به مجمع جهانی اهلبیت(ع) مراجعه کند در یک نگاه میتواند بطور دقیق با این مجمع و دستاوردهای آن آشنا شود.
آیتالله سیداحمد خاتمی نیز در این آیین در سخنانی اظهار داشت: «امروز دنیا فهمیده است که شیعه حامی مظلوم است، دنیا دانسته است که شیعه در برابر ظالم میایستد، و شیعه نماد مقاومت است و از غزه دفاع کرده است. این هویت اصیل شیعی هیچ منافاتی با تقریب ندارد، زیرا تقریب یعنی ایستادگی در برابر دشمن مشترک، نه کنار گذاشتن هویت مذهبی.»
عضو هیئترئیسه خبرگان رهبری تاکید کرد که «به فضل الهی، مسیر تقریب و غدیر هر دو در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی و هدایت رهبر معظم انقلاب با قدرت ادامه خواهد یافت.»
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای مدیران و عوامل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، راهاندازی این نمایشگاه را بجا دانست و برای دستاندرکاران آن آرزوی موفقیت کرد.
در ابتدای این آیین، حجتالاسلام والمسلمین قاضوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در سخنانی کوتاه پیرامون تاسیس این نمایشگاه گفت: با توجه به فعالیتهای مجمع در عرصههای مختلف، ایجاد یک نمایشگاه جهت معرفی دستاوردها برای مجمع جهانی اهلبیت(ع) ضرورتی انکارناپذیر بود.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین شاکری معاون علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) نیز طرح، پیگیری و ایجاد این نمایشگاه را طرحی تحولی و راهبردی عنوان کرد و گفت: فعالیتهای مجمع و تاریخ و مستندات ارزشمند این مجموعه ضرورت تاسیس این نمایشگاه را ضروری مینمود که با تلاشهای همکاران این مهم به ثمر نشست.
