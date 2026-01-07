به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از فعالان حقوق بشر، فرهنگیان و زنان افغانستانی در نامهای ادبی به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، از سیاستهای طالبان در قبال زبان فارسی بهشدت انتقاد کردهاند.
در این نامه آمده است که طالبان با رویکردی آگاهانه و نظاممند در پی حذف زبان فارسی از حوزههای اداری، آموزشی و فضای عمومی کشور هستند؛ اقدامی که به گفته نویسندگان، به محرومیت گسترده فارسیزبانان از مشارکت برابر، دسترسی به خدمات عمومی و جایگاه اجتماعی منجر شده است.
فعالان تأکید کردهاند که تحمیل زبان پشتو در ساختارهای رسمی، مصداق تبعیض زبانی و نقض حقوق فرهنگی شهروندان کشور افغانستان است.
امضاکنندگان نامه از جامعه جهانی خواستهاند تا با انجام تحقیقات مستقل، این سیاستها را مستند کرده، تبعیض زبانی علیه فارسیزبانان را به رسمیت بشناسند و طالبان را نسبت به این اقدامات پاسخگو سازند.
