حذف زبان فارسی از تابلوها در مراسم رسمی طالبان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از منابع خبری محلی روز یکشنبه، ۳۰ آذرماه، تأیید کردند که در مراسم افتتاح پروژه بزرگراه ۲۶ کیلومتری میان شهرستان های یاوان، راغستان و کوهستان بدخشان افغانستان، تابلو معرفی پروژه بهطور کامل به زبان پشتو نصب شده و هیچ متنی به زبان فارسی در آن درج نشده است.
بر اساس تصاویری که از این تابلو در رسانهها منتشر شده، زبان فارسی، که از زبانهای رسمی و رایج کشور افغانستان بهشمار میرود؛ بهکلی از این مراسم حذف شده است.
این موضوع با واکنش شماری از فعالان فرهنگی استان بدخشان افغانستان روبهرو شده و آنان آن را بیتوجهی آشکار به ارزشهای زبانی و فرهنگی شهروندان این استان دانستهاند.
منتقدان میگویند حذف زبان فارسی از پروژهها و نشستهای رسمی، میتواند به ضعف همبستگی اجتماعی در کشور افغانستان بینجامد.
این نخستین مورد از انتقادها نسبت به حذف زبان فارسی از سوی طالبان نیست و پیش از این نیز گزارشهای مشابهی از استانهای دیگر منتشر شده بود.
