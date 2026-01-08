به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهروندان بحرینی شهر المحرق با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، به طور قاطع و کامل، بازدید سفیر رژیم صهیونیستی از این شهر و مشارکت او در برنامه‌های «شب‌های المحرق» را محکوم کردند و حضور او را توهین به هویت عربی و اسلامی این شهر باستانی دانستند.

در بیانیه آمده است که المحرق، شهری که به دلیل مواضع اصولی‌اش در حمایت از آرمان‌های امت اسلامی مشهور است، هیچ‌گونه خوش‌آمدگویی به نمایندگان یک رژیم غاصب که همچنان مرتکب جنایات وحشتناک علیه مردم فلسطین از جمله قتل، محاصره و آوارگی می‌شود، ندارد و این اقدامات نقض آشکار همه ارزش‌های انسانی است.

اهالی المحرق تأکید کردند که حضور سفیر اسرائیل از سوی تمامی اقشار مردم بحرین مردود است، مردمی که وجداناً، دینی و اخلاقی در کنار آرمان فلسطین، قدس شریف و خون شهدای آن ایستاده‌اند.

آنان تاکید کردند که عادی‌سازی روابط نه پذیرش مردمی ایجاد می‌کند و نه واقعیت اشغالگری را تغییر می‌دهد و محرق همچنان از اصول تاریخی خود کوتاه نخواهد آمد، ظلم را نخواهد پذیرفت و دست قاتلان را نخواهد فشرد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

