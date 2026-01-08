به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وینگر جوان باشگاه بارسلونا و تیم ملی اسپانیا با اشاره به تجربه حضور در مسجد شیخ زاید در امارات متحده عربی، تأکید کرد که مسجد، فارغ از دین افراد، به انسان آرامشی عمیق می‌بخشد.

لامین یامال، بازیکن ۱۸ ساله بارسلونا، که به حضور در ورزشگاه‌های مملو از جمعیت، فشار رسانه‌ای و انتظارات سنگین از ستاره‌های نوظهور فوتبال عادت دارد، این‌بار از تجربه‌ای سخن گفت که به‌دور از هیاهوی زمین فوتبال رقم خورده است؛ تجربه آرامش در فضای معنوی مسجد. یامال در جریان سفر خود به امارات و بازدید از مسجد شیخ زاید در ابوظبی گفت: «مسجد به انسان آرامش بزرگی می‌دهد. فرقی نمی‌کند پیرو چه دینی باشید؛ وقتی وارد مسجد می‌شوید، این آرامش را احساس می‌کنید. برای ما مسلمانان، این آرامش بسیار خاص‌تر است.»

این اظهارات به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ورزشی بازتاب یافت و توجه بسیاری را به جنبه‌ای کمتر دیده‌شده از زندگی یکی از پدیده‌های جوان فوتبال جهان جلب کرد؛ بازیکنی که تلاش می‌کند در کنار موفقیت‌های ورزشی، تعادل روحی و هویتی خود را حفظ کند.

لامین یامال نصراوی ابانا، متولد سال ۲۰۰۷ در شهر ماتارو (Mataró)، شهری در منطقه کاتالونیا در شمال‌شرق اسپانیا، فرزند پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی است. او در هفت‌سالگی به آکادمی مشهور «لاماسیا» باشگاه بارسلونا پیوست و در ۱۵ سالگی نخستین بازی رسمی خود را برای تیم اول این باشگاه انجام داد.

درخشش جهانی یامال در رقابت‌های یورو ۲۰۲۴ رقم خورد؛ جایی که او نقش مهمی در قهرمانی تیم ملی اسپانیا ایفا کرد و در سن ۱۶ سالگی عنوان بهترین بازیکن جوان این تورنمنت را به دست آورد. اکنون نیز در فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۵، او یکی از مهره‌های کلیدی بارسلونا در لالیگا، لیگ قهرمانان اروپا و رقابت‌های داخلی به‌شمار می‌رود.

این بازیکن جوان بارها آشکارا از ایمان دینی خود سخن گفته و تصاویر متعددی از دعا کردن او پیش از آغاز مسابقات منتشر شده است. یامال همچنین در ماه مبارک رمضان، در صورت امکان، روزه می‌گیرد و باشگاه بارسلونا نیز بنا به گفته خود او، با احترام و انعطاف از این انتخاب حمایت کرده است.

