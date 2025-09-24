به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی کسب جایزۀ توپ طلا ۲۰۲۵ توسط عثمان دمبله ستارۀ باشگاه پاریس سنت-ژرمن، وی سومین بازیکن مسلمانی شد که به این دستاورد مهم تحقق می‌بخشد.

این بازیکن فرانسوی که پس از روزهایی سخت، همراه با مصدومیت‌های مداومش در بارسلونا، خود را احیا کرد، فصل گذشته با درخشش در فوتبال اروپا، کسب سه‌گانه، و ثبت ۳۵ گل و ۱۶ پاس گل موفق به دریافت توپ طلا شد.

نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندۀ این بازیکن فرانسوی هم یامین‌یامال ستارۀ جوان و مراکشی‌الاصل اسپانیا بود که بارها در مصاحبه‌هایش از اهمیت فرائض اسلامی در زندگی روزمره‌اش گفته بود و با درخشش در زمین بازی در حالی که روزه بود آن هم در سن هفده‌سالگی توجه‌ها را به خود جلب کرده بود.

یامال به همراه خانواده‌اش در مراسم توپ طلا

اما پیش از دمبله دو بازیکن مسلمان دیگر هم بودند که این رؤیا را تحقق بخشیدند؛ زین‌الدین زیدان و کریم بنزما.

زین‌الدین زیدان اولین بازیکن مسلمان بود که توپ طلا را در سال ۱۹۹۸ به‌دست آورد. او در آن سال به‌عنوان بهترین بازیکن فوتبال اروپا شناخته شد و در تیم افسانه‌ای فرانسه نیز در همان سال قهرمان جام جهانی شد.

پیش‌تر همسر زیدان در مصاحبه با پاریس اسپورت، دربارۀ اخراج جنجالی او در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و آن ضربۀ سر معروف به سینۀ ماتراتزی گفته بود: زیدان هیچ وقت عصبانی نمی‌شد مگر زمانیکه به اسلام توهین شود؛ بازیکن ایتالیایی به او گفت: "مسلمان تروریست" زیدان هم کنترلش را از دست داد و با سر به سینه مدافع ایتالیایی ضربه زد.

اما افتخار کسب توپ طلا بعد از گذشت بیش از دو دهه باز هم به یک بازیکن مسلمان رسید؛ کریم بنزما سرانجام در ۳۴ سالگی در سال ۲۰۲۲ توانست صاحب توپ طلا شود؛ بازیکن الجزایری‌الاصل که صراحتاً اعلام کرده سرود ملی فرانسه را نمی‌خواند و نخواهد خواند.

فرانسوی‌های زیادی هستند که او را به همین خاطر مستحق بازی در تیم ملی نمی‌دانند، اما خود بنزما که به عنوان یک الجزایری گویا داغ استعمار فرانسه در الجزایر در ذهنش برای همیشه حک شده، درباره نخواندن سرود ملی فرانسه می‌گوید: وقتی به سرود ملی فرانسه دقت کنید، می‌بینید کلماتی در آن به کار برده شده که دعوت به جنگ می‌کند و من چون چنین چیزی را دوست ندارم و با آن مخالف هستم، چنین سرودی را نمی‌خوانم.