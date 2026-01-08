به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کشاورزان فرانسوی بامداد روز پنجشنبه با ورود نمادین به شهر پاریس (Paris)، پایتخت فرانسه، در اعتراض به توافق تجاری پیشنهادی میان اتحادیه اروپا و مرکوسور، دست به تجمع و اقدامات اعتراضی زدند. معترضان با عبور از ایست‌های بازرسی پلیس در حاشیه شهر، با تراکتورهای خود به نزدیکی نمادهای شاخص پاریس از جمله برج ایفل و میدان طاق پیروزی رسیدند؛ اقدامی که وزارت کشور فرانسه اعلام کرد آن را «از نزدیک و با حساسیت بالا» دنبال می‌کند.

دلیل اصلی این اعتراض، مخالفت با توافق‌نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و بلوک اقتصادی «مرکوسور» (کشورهای آمریکای جنوبی شامل برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه) است. اتحادیه‌های کشاورزی می‌گویند این توافق باعث واردات گسترده محصولات ارزان‌قیمت کشاورزی از آمریکای جنوبی می‌شود و به ضرر کشاورزان اروپایی تمام خواهد شد.

به گفته وزارت کشور فرانسه، حدود ۲۰ تراکتور موفق شدند وارد پایتخت شوند، در حالی که بخش عمده خودروهای کشاورزی در ورودی‌های شهر و تحت نظارت نیروهای پلیس متوقف شدند. شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام» (BFM TV) به نقل از مقام‌های دولتی، برخی از این اقدامات را «کاملاً بی‌ملاحظه» توصیف کرده است. پیش‌تر، پلیس پاریس ورود تراکتورها به مناطق حساس از جمله کاخ الیزه، دفتر نخست‌وزیر در ماتینیون و بازار عمده‌فروشی رانژی (Rungis) را ممنوع اعلام کرده بود.

کشاورزان اعلام کرده‌اند که در روزهای آینده نیز برای افزایش فشار بر دولت امانوئل ماکرون، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

