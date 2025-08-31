بازداشت مهدیه اسفندیاری با اصول آزادی بیان تناقض دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در واکنش به دستگیری مهدیه اسفندیاری توسط پلیس فرانسه در شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه اسفندیاری اصالت ایرانی دارد، اظهار کرد: وی به دلیل حمایت از فلسطین توسط پلیس فرانسه دستگیر شده و ۶ ماه است در زندان به سر می‌برد.

امام جمعه اردبیل افزود: جای تاسف است که یک استاد دانشگاه به دلیل بیان عقیده خود مورد پیگرد قرار بگیرد.

وی همچنین به موضوعات دیگری از جمله کشته شدن خبرنگاران در غزه و اعتراضات دانشجویی در آمریکا اشاره کرد و گفت: احترام به اصولی مانند آزادی بیان، تنها زمانی است که منافع غرب را تأمین کند.

آیت‌الله عاملی در پایان پیام خود، اقدام دولت فرانسه را محکوم کرد و آن را خلاف وجدان بشری دانست.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، از ۶ ماه پیش در زندان فرسن در حومه پاریس، به دلیل حمایت از فلسطین در بازداشت موقت به سر می‌برد.

نماینده کشورمان طی سخنانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بازداشت خودسرانه شهروند ایرانی در فرانسه اعتراض و خواستار آزادی فوری وی شده است.

