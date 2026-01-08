عراقچی: خواهان جنگ نیستیم اما برای هر وضعیتی آمادگی کامل داریم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه و در جمع خبرنگاران در بدو ورود به فرودگاه بیروت گفت: خوشحالم یک بار دیگر امکان سفر به بیروت را پیدا کردم. امروز و فردا با مقامات لبنانی دیدار می‌کنم و هدفم رایزنی با دوستان و مقامات دولت لبنان درخصوص تحولات جاری در منطقه است.

وی ادامه داد: از آقای «خلیل حمدان» نماینده آقای «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان برای استقبال و صحبت‌هایی که در بدو ورود داشتندف تشکر می‌کنم.

عراقچی اظهار کرد: منطقه ما با چالش‌ها و تهدیدهای جدی رو به رو است و تهدیداتی که از جانب رژیم صهیونیستی متوجه منطقه است شاید هیچ وقت این‌قدر بزرگ نبوده است. در دو سال گذشته هفت کشور از جمله لبنان و ایران مورد حمله این رژیم قرار گرفته‌اند و هنوز قسمت‌هایی از خاک لبنان در اشغال سربازان آن‌هاست و در یک سال گذشته آتش‌بس مرتب نقض شده و به تعهداتش عمل نکرده است.

وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد: هدف اول سفر من این است که با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه و مقامات دیگر درباره این تهدیدها و چالش‌ها رایزنی مستقیم داشته باشم.

عراقچی گفت: لبنان نقش مهمی در منطقه دارد و ایران با همه کشورهای منطقه در حال رایزنی است و سفر من در زمان مهمی برای انجام این رایزنی‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: هدف دیگر من پیشبرد روابط دو جانبه با لبنان است. دو کشور از قدیم ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی داشتند و ما به دنبال گسترش روابط به ویژه روابط اقتصادی هستیم. ایران به دنبال گسترش روابط همه جانبه با کل دولت لبنان است و در این چارچوب با وزیر اقتصاد لبنان هم دیدار می‌کنم.

وی گفت: مناسبات ایران و لبنان در سال گذشته از ۱۱۰ میلیون دلار عبور کرده که حاکی از روابط رو به رشد دو کشور است.

عراقچی تاکید کرد: ایران از تمایمت ارضی، وحدت و استقلال لبنان همواره حمایت کرده و خواهد داشت و موضع دولت لبنان هم همیشه درباره ایران همین بوده است و ما به دنبال گسترش روابط بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک هستیم.

وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات علیه ایران و همچنین مذاکره با آمریکا گفت: آمریکا و اسرائیل یک بار حمله به ایران را امتحان کردند و هر بار این کار را تکرار کنند، نتیجه مشابه می گیرند. ما برای هر وضعیتی آمادگی کامل داریم و خواهان جنگ نیستیم اما هم برای جنگ و هم مذاکره آمادگی داریم.

وی تاکید کرد: مذاکره باید بر اساس منافع و احترام متقابل باشد. هر وقت آمریکایی‌ها پذیرفتند مذاکره با دیکته کردن تفاوت دارد، می‌تواند یک مذاکره معنادار انجام شود.

عراقچی درباره تهدیدها علیه ایران و لبنان نیز خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفتم ما درباره این موضوع بسیار مهم مشورت‌های نزدیک با مقامات لبنان خواهیم داشت.

