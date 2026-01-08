استفاده از خاک لبنان به عنوان سکوی پرتاب برای هرگونه اقدام خصمانه محکوم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون رئیس جمهور لبنان حمایت کامل خود را از بیانیه صادر شده امروز توسط فرماندهی ارتش لبنان ابراز کرد و خاطرنشان ساخت که ایجاد ثبات پایدار، همچنان به رسیدگی به مسائل معوقه‌ای که مانع گسترش کامل اقتدار دولت می‌شوند، مرتبط است.

عون در بیانیه‌ای تأکید کرد که «استقرار نیروهای مسلح لبنان در جنوب رودخانه لیتانی در چارچوب یک تصمیم ملی جامع مبتنی بر قانون اساسی، تصمیمات دولتی و تعهدات بین‌المللی مربوطه صورت می‌گیرد.»

وی افزود: «هدف از این اقدام، تثبیت انحصار دولت بر سلاح، تثبیت این اصل است که تصمیم جنگ و صلح منحصراً در دست نهادهای قانون اساسی ما و جلوگیری از استفاده از خاک لبنان به عنوان سکوی پرتابی برای هرگونه اقدام خصمانه، و در نتیجه حفظ منافع عالی لبنان و محافظت از مردم آن به شیوه‌ای نهایی و برگشت‌ناپذیر است.»

رئیس جمهور لبنان بر تعهد این کشور به توافق ترک مخاصمه تأکید کرد و توضیح داد که «ایجاد ثبات پایدار همچنان به رسیدگی به مسائل معوقه‌ای که مانع گسترش کامل اقتدار دولت می‌شوند، مرتبط است، که در صدر آنها اشغال مداوم بخش‌هایی از خاک لبنان توسط اسرائیل و ایجاد مناطق حائل در داخل آن، علاوه بر نقض مداوم حاکمیت لبنان از طریق زمین، دریا و هوا، از جمله حملات مکرر به خاک لبنان است.»

