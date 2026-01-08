پس از تهدید به ربودن؛ ترامپ همتای کلمبیایی خود را به کاخ سفید دعوت کرد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه ماه‌ها کشمکش لفظی و تهدیدهای نظامی میان واشنگتن و بوگوتا، نخستین تماس مستقیم میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، روز سه‌شنبه انجام شد؛ تماسی که به گفته منابع دیپلماتیک، در فضای «اضطراب و بی‌اعتمادی» صورت گرفت.

وزارت امور خارجه کلمبیا نخستین نهاد رسمی بود که برگزاری این تماس را تأیید کرد. گفت‌وگوی تلفنی که پس از هفته‌ها تهدید از سوی واشنگتن درباره «احتمال حمله نظامی» به خاک کلمبیا و هشدار ترامپ مبنی بر تکرار «مدل ونزوئلا» در بوگوتا انجام شد.

پترو پیش‌تر در واکنش به این تهدیدها گفته بود «اگر لازم باشد، سلاح به دست خواهد گرفت»، و از مردم خواسته بود در حمایت از استقلال کشور در میدان بولیوار بوگوتا تجمع کنند. اما پس از تماس تلفنی یک‌ساعته با ترامپ، لحن تند خود را تعدیل کرد.

رئیس‌جمهور کلمبیا در جمع معترضان گفت: «در گفت‌وگوی اخیر، خواستار بازگشایی کانال‌های ارتباطی رسمی میان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور شدم. اگر گفت‌وگو نباشد، جنگ خواهد شد. برخی ترامپ را متقاعد کرده‌اند که من سلطان صنعت کوکائین هستم، اما او احمق نیست.»

در مقابل، ترامپ نیز در شبکه اجتماعی خود Truth Social نوشت که در این تماس درباره «اختلافات در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر» گفت‌وگو کرده و از «لحن تازه و محترمانه پترو» تقدیر کرده است. او افزود: «منتظر دیدار با رئیس‌جمهور پترو در کاخ سفید در آینده نزدیک هستم.»

با وجود این لحن آشتی‌جویانه، کاخ سفید هنوز تحریم‌های مالی اعلام‌شده علیه پترو و خانواده‌اش را لغو نکرده است. ترامپ پیش‌تر بدون ارائه مدرک، او را به همکاری با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم کرده و در برابر پرسشی درباره «تکرار مدل ونزوئلا در کلمبیا» گفته بود: «به نظر من، بد نیست.»

در سایه این بحران، آمریکای لاتین نیز با تنش تازه‌ای روبه‌رو شده است. صبح شنبه، نیروهای آمریکایی با اجرای حمله هوایی به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو را ربودند؛ اقدامی که موجی از محکومیت منطقه‌ای برانگیخت.

معاون وزیر خارجه کلمبیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه هشدار داد: «حمله آمریکا به ونزوئلا می‌تواند به فاجعه‌ای برای کل آمریکای لاتین تبدیل شود.»

پترو نیز اعلام کرد دو روز پیش از این حادثه، با دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، گفت‌وگو کرده و پیشنهاد برگزاری گفت‌وگوی جهانی برای ثبات و امنیت ونزوئلا را مطرح کرده بود.

به گفته تحلیل‌گران منطقه‌ای، تماس میان پترو و ترامپ شاید نخستین گام برای کاهش تنش‌های پرمخاطره میان دو متحد قدیمی باشد، هرچند «اعتماد» هنوز واژه‌ای دور از روابط امروز دو کشور توصیف می‌شود.

