به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از کشتهشدن یک زن در جریان شلیک نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در شهر مینیاپولیس (Minneapolis)، واقع در ایالت مینهسوتا در شمال ایالات متحده آمریکا، «تیم والز» (Tim Walz)، فرماندار این ایالت، اعلام کرد که گارد ملی مینهسوتا را در حالت آمادهباش قرار داده است. این اقدام در پی اعتراضهای گسترده مردمی و افزایش تنشها پس از تیراندازی مرگبار یک مأمور فدرال صورت گرفت.
بر اساس گزارشها، این زن که «رِنی نیکول گود» (Renee Nicole Good)، شهروند ۳۷ ساله آمریکایی و مادر یک کودک ششساله معرفی شده، صبح چهارشنبه در جنوب مینیاپولیس و در حالی که با خودروی شاسیبلند در حال حرکت بود، هدف گلوله مأمور ICE قرار گرفت و جان خود را از دست داد. برخلاف اظهار شاهدین صحنه و ویدیوها، وزارت امنیت داخلی آمریکا و «کریستی نوم» (Kristi Noem)، وزیر امنیت داخلی، مدعی شدند این تیراندازی در دفاع از خود و در جریان آنچه «اقدام تروریستی داخلی» خوانده شد، رخ داده است.
در مقابل، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی خود مدعی شد این زن با خودرو به سمت مأمور یورش برده است؛ اما ویدئوهای منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد که خودرو بهآرامی در حال حرکت بوده و سپس صدای چندین گلوله شنیده میشود. به گفته شاهدان، این زن از ناحیه صورت و سر هدف گلوله قرار گرفته و مأموران فدرال حتی مانع کمکرسانی یک پزشک حاضر در صحنه شدهاند.
تیم والز در یک نشست خبری با انتقاد شدید از دولت فدرال آمریکا گفت عملیاتهای «خطرناک، نمایشی و مبتنی بر ایجاد ترس» دولت ترامپ، امنیت عمومی را تهدید میکند. او تأکید کرد که پیشتر نسبت به چنین پیامدهایی هشدار داده شده بود و افزود: «این نوع حکمرانی که بر ترس، تیترسازی و درگیری استوار است، جان یک انسان را گرفت.» او همچنین خطاب به ترامپ و وزیر امنیت داخلی گفت: «دیگر هیچ کمکی از دولت فدرال نمیخواهیم؛ شما به اندازه کافی خسارت زدهاید.»
در پی این حادثه، صدها نفر از ساکنان مینیاپولیس به خیابانها آمدند و با تجمع مقابل محل تیراندازی و دادگاه شهرستان هنپین (Hennepin County)، خواستار خروج نیروهای ICE از شهر شدند. «ایلان عمر» (Ilhan Omar)، نماینده مسلمان کنگره آمریکا، این تیراندازی را «غیرقابل توجیه و نفرتانگیز» خواند و دولت آمریکا را به «رهاسازی خشونت و ایجاد رعب در محلهها» متهم کرد؛ اعتراضهایی که قرار است در شهرهای دیگر آمریکا نیز ادامه یابد.
...........
پایان پیام
نظر شما