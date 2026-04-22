به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین «سید حسین موسوی تبریزی»، مقام معظم رهبری خطاب به آیت‌الله العظمی نوری همدانی پیام تسلیت صادر کردند.

متن پیام آیت الله «سید مجتبی خامنه‌ای» بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

ارتحال جناب حجةالاسلام و المسلمین موسوی تبریزی (رحمة الله علیه) را به حضرتعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و بقاء و طول عمر با برکت جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم خواستارم.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۳۱/ فروردین/ ۱۴۰۵ مطابق با

۲ / ذی القعده / ۱۴۴۷

گفتنی است حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوی تبریزی (داماد آیت الله العظمی نوری همدانی) متولد ۱۳۲۶ در تبریز، از شاگردان برجسته امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) بود که سابقه‌های اجرایی و علمی متعددی را در کارنامه خود داشت. وی که از مبارزان پیشگام علیه رژیم پهلوی بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسوولیت‌های خطیری همچون ریاست دادگاه‌های انقلاب در استان‌های مختلف و دادستانی کل انقلاب را بر عهده گرفت.

وی علاوه بر فعالیت‌های قضایی، سابقه نمایندگی مردم در دوره‌های اول و سوم مجلس شورای اسلامی را داشت. تالیف آثار فقهی و تدریس سطوح عالی حوزه از دیگر جنبه‌های زندگی علمی این عالم فقید به شمار می‌رفت.

حجت الاسلام موسوی تبریزی ۲۳ فروردین‌ماه جاری پس از یک دوره بیماری، دارفانی را وداع گفت.

