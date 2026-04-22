به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری هجدهمین جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی خانواده های طلاب جامعه المصطفی العالمیه ظهر امروز در سالن جلسات مرکز امور خانواده های این نهاد بین المللی در شهر قم، برگزار شد. برگزاری این جشنواره به به عنوان یک جشنواره بین سازمانی به همت مرکز خدمات حوزه های علمیه و جامعه المصطفی بود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا شجاعی فرد معاون فرهنگی مرکز امور خانواده های جامعه المصطفی در این نشست با اشاره به گستردگی جشنواره قرآنی و حدیثی خانواده های طلاب جامعه المصطفی العالمیه اظهار کرد: این جشنواره ویژه فرزندان و همسران طلاب این نهاد بین المللی است و در مقاطع سنی مختلف از جمله نونهالان و متوسطه اول و متوسطه دوم برگزار می شود. جشنواره در ۷۴ مقطع رشته در هفت شهر کشور از جمله قم و مشهد برگزار گردید.

وی ادامه داد: از حضور ۸۶ داور بین المللی در ۶ بخش جشنواره جشنواره قرآنی و حدیثی خانواده های طلاب جامعه المصطفی العالمیه بودیم. ۶۰ داور در بخش مقدماتی جشنواره و ۲۶ داور نیز در بخش استانی، نیمه نهایی و نهایی، داوری کردند.

حجت الاسلام و المسلمین تقی قاضوی مدیر مرکز امور خانواده های جامعه المصطفی در ادامه این نشست گفت: فراخوان هجدهمین جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی خانواده های طلاب جامعه المصطفی العالمیه در خردادماه سال گذشته، صادر شد و استقبال زیادی از ثبت نام در این جشنواره، صورت گرفت. بیش از ۶۴۰۰ نفر در جشنواره ثبت نام کردند و بخش حدیثی هم به این جشنواره اضافه شد.

وی افزود: هجدهمین جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی خانواده های طلاب جامعه المصطفی العالمیه، ۱۱۹ برگزیده داشته است که تعدادی از این برگزیدگان حائز رتبه های یک تا سه بخش های مختلف این جشنواره شدند و بخشی از برگزیدگان جشنواره هم شایسته تقدیر بودند. ۹۰ درصد از داوران جشنواره از دانش آموختگان دوره های جامعه المصطفی هستند.

مدیر مرکز امور خانواده های جامعه المصطفی با بیان این که جشنواره قرآنی و حدیثی در تمام نمایندگی های جامعه المصطفی برگزار شد، خاطرنشان کرد: مشارکت در جشنواره در شهر قم بیشتر از شهرهای دیگر بود. ملیت های افغانستان و پاکستان و هندوستان بیشترین مشارکت را در این جشنواره داشتند. جشنواره با شعار «خط نور، نور هدایت و امین ولایت» برگزار شد و مشارکت فرزندان دختر طلاب از فرزندان پسر در جشنواره، بیشتر بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسنی سرپرست معاونت معیشت و خانواده مرکز خدمات حوزه های علمیه در بخش پایانی نشست با تاکید بر توسعه این گونه جشنواره ها خصوصا برای خانواده‌های طلاب غیر ایرانی بر پر رنگ شدن نقش گفتمان سازی قرآنی میان ملل مختلف اشاره نمود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸