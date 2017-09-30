دفع حمله داعش به مواضع محور مقاومت در شهر دیرالزور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش سوریه و نیروهای مقاومت دیروز توانستند پس از حمله گسترده داعش، راه تدمر به دیر الزور را حفظ و تأمین کنند.

همچنین ارتش سوریه حمله گروه تروریستی داعش به مواضع خود در محور محله های الرشدیه و الحویقه شهردیرالزور دفع کرد.

گروه تروریستی داعش دیروز به مواضع ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در محور محله های الرشدیه و الحویقه در مرکز شهر دیرالزور یورش برد. همچنین تروریست ها به دنبال قطع راه دیر الزور و تدمر بودند که ارتش و نیروهای مقاومت حمله آنان را دفع کردند.

گفتنی است: سه شنبه 14 شهریورماه، با ورود نیروهای ارتش سوریه و مقاومت به مقر تیپ 137 در غرب شهر دیرالزور، محاصره سه ساله این شهر به طور کامل شکسته شد.

استان دیرالزور در شرق سوریه در مرز این کشور با عراق و شهر دیرالزور در کرانه رود فرات واقع شده است.

شهر نفت خیز دیرالزور از سال 2014 در محاصره گروه تروریستی تکفیری داعش بود و کمک رسانی به ساکنان این شهر فقط از طریق پرتاب محموله ها توسط هواپیماهای باری انجام می شد.

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