به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ با دستور و هدایت آستان مقدس علوی، کمیته حمایت از موکبهای حسینی اجرای طرحی جامع را در آستانه فرارسیدن زیارت میلیونی اربعین آغاز کرده است. در چارچوب این طرح، پشتیبانی گستردهای از موکبهای خدماترسان صورت میگیرد که شامل تأمین حجم بالایی از اقلام غذایی و ملزومات خدماتی ضروری برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. این برنامه با هدف تسهیل خدماترسانی به زائران حسینی در ایام اربعین و تقویت ظرفیتهای لجستیکی موکبها طراحی شده و در حال اجراست.
۲۸ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۶
کد خبر: 1709475
