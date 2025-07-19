به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آستان ممقدس حسینی اعلام کرد که بهمنظور ارتقاء نظم، حفظ قداست مراسم و تأمین امنیت زائران، دستورالعملهای تازهای برای مشارکت موکبهای عزاداری در مراسم اربعین حسینی صادر کرده است.
این دستورالعملها جنبههای مختلفی از جمله نظافت موکبها و محیط اطراف، تعیین محلهای مشخص برای ذبح و پختوپز، نصب سطلهای زباله و نظارت بر آنها بهصورت دورهای را شامل میشود. همچنین موکبها موظف شدهاند به زمانبندی مشخصشده پایبند باشند و از تکرار ورود دستههای عزاداری خودداری کنند.
بر اساس این دستورالعملها، زمانبندی حرکت موکبها به شرح زیر است:
روزهای ۱۴ و ۱۵ صفر: موکبهای «کاروان اسرا»
روزهای ۱۶ و ۱۷ صفر: موکبهای «زنجیرزنی»
روزهای ۱۸ و ۱۹ صفر: موکبهای «سینه زنی»
روز ۲۰ صفر: ویژه زیارت، بدون ورود موکبهای عزاداری
حرکت دستهها از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ شب انجام میشود و مسیر آنها از قبله حرم امام حسین (ع)، عبور از صحن مطهر، میدان بینالحرمین و سپس ورود به حرم حضرت عباس (ع) خواهد بود (بهجز موکبهای کاروان اسرا که استثنا هستند).
آستان مقدس حسینی تأکید کرده که عزاداری هر استان باید بهصورت یکپارچه و در یک نوبت انجام شود و از تداخل زمانی با استانهای دیگر پرهیز گردد. همچنین بر لزوم ایجاد مسیر اضطراری در داخل موکبها و عدم اشغال راهها یا آسیب به اموال عمومی تأکید شده است.
دیگر نکات مهم این دستورالعمل شامل موارد زیر است:
ممنوعیت ورود بانوان در دستههای عزاداری مردان
ممنوعیت پختوپز در محدوده دو حرم
ممنوعیت اجرای نمایشهای غیرمرتبط با اربعین (مانند حمل سر و جنازه)
الزام به رعایت توصیههای وزارت بهداشت
ممنوعیت ورود افراد ناشناس یا حمل پرچمها و تصاویر شخصیتهای مذهبی یا سیاسی
ممنوعیت حمل ادوات خطرناک، چوب، سلاح یا پلاکاردهای نامناسب
الزام داشتن کارت هویت و فرم تعهد توسط مسئول موکب
جمعآوری کامل سازههای موکب و زبالهها پس از پایان زیارت
در پایان، آستان مقدس حسینی بر لزوم همکاری کامل با نیروهای امنیتی و خدماتی برای برگزاری موفق و امن زیارت میلیونی اربعین تأکید کرد.
