دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه برای موکب‌های اربعین توسط آستان مقدس حسینی

۲۸ تیر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۰
کد خبر: 1709213
در آستانه مراسم میلیونی اربعین حسینی، عتبه مقدس حسینی با صدور دستورالعمل‌های جدید، چارچوب دقیق‌تری برای حرکت موکب‌ها، تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان ممقدس حسینی اعلام کرد که به‌منظور ارتقاء نظم، حفظ قداست مراسم و تأمین امنیت زائران، دستورالعمل‌های تازه‌ای برای مشارکت موکب‌های عزاداری در مراسم اربعین حسینی صادر کرده است.

این دستورالعمل‌ها جنبه‌های مختلفی از جمله نظافت موکب‌ها و محیط اطراف، تعیین محل‌های مشخص برای ذبح و پخت‌وپز، نصب سطل‌های زباله و نظارت بر آن‌ها به‌صورت دوره‌ای را شامل می‌شود. همچنین موکب‌ها موظف شده‌اند به زمان‌بندی مشخص‌شده پایبند باشند و از تکرار ورود دسته‌های عزاداری خودداری کنند.

بر اساس این دستورالعمل‌ها، زمان‌بندی حرکت موکب‌ها به شرح زیر است:

  • روزهای ۱۴ و ۱۵ صفر: موکب‌های «کاروان اسرا»

  • روزهای ۱۶ و ۱۷ صفر: موکب‌های «زنجیرزنی»

  • روزهای ۱۸ و ۱۹ صفر: موکب‌های «سینه زنی»

  • روز ۲۰ صفر: ویژه زیارت، بدون ورود موکب‌های عزاداری

حرکت دسته‌ها از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ شب انجام می‌شود و مسیر آن‌ها از قبله حرم امام حسین (ع)، عبور از صحن مطهر، میدان بین‌الحرمین و سپس ورود به حرم حضرت عباس (ع) خواهد بود (به‌جز موکب‌های کاروان اسرا که استثنا هستند).

آستان مقدس حسینی تأکید کرده که عزاداری هر استان باید به‌صورت یکپارچه و در یک نوبت انجام شود و از تداخل زمانی با استان‌های دیگر پرهیز گردد. همچنین بر لزوم ایجاد مسیر اضطراری در داخل موکب‌ها و عدم اشغال راه‌ها یا آسیب به اموال عمومی تأکید شده است.

دیگر نکات مهم این دستورالعمل شامل موارد زیر است:

  • ممنوعیت ورود بانوان در دسته‌های عزاداری مردان

  • ممنوعیت پخت‌وپز در محدوده دو حرم

  • ممنوعیت اجرای نمایش‌های غیرمرتبط با اربعین (مانند حمل سر و جنازه)

  • الزام به رعایت توصیه‌های وزارت بهداشت

  • ممنوعیت ورود افراد ناشناس یا حمل پرچم‌ها و تصاویر شخصیت‌های مذهبی یا سیاسی

  • ممنوعیت حمل ادوات خطرناک، چوب، سلاح یا پلاکاردهای نامناسب

  • الزام داشتن کارت هویت و فرم تعهد توسط مسئول موکب

  • جمع‌آوری کامل سازه‌های موکب و زباله‌ها پس از پایان زیارت

در پایان، آستان مقدس حسینی بر لزوم همکاری کامل با نیروهای امنیتی و خدماتی برای برگزاری موفق و امن زیارت میلیونی اربعین تأکید کرد.

