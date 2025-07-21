به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بازدید خبرنگاران خارجی از ساختمان شیشه‌ای صداوسیما، استودیویی به نمایش درآمد که در میانه حمله مستقیم اسرائیل، مأمن ایستادگی و صلابت شد؛ جایی که «سحر امامی» تا آخرین لحظه در قاب ماند، گزارش را ادامه داد و با فریاد «الله‌اکبر»، صدای حقیقت را جاودانه کرد. حضور خبرنگاران از سراسر جهان در این نقطه، نه‌تنها ادای احترام به خبرنگاری مقاوم است، بلکه تصویری روشن از شکست پروژه ترور رسانه‌ای دشمن و زنده‌ماندن روایت ملت ایران است.

