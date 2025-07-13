به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان و سفرای ۲۸ کشور با حضور در ساختمان شیشهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حمله رژیم صهیونیستی به این مرکز رسانهای را که هنگام پخش زنده اخبار انجام شد، به عنوان یک جنایت جنگی آشکار محکوم کردند.
در جریان این بازدید، خانم امامی مجری شبکه خبر با حضور در محل واقعه، به تشریح جزئیات حمله و وضعیت آن روز پرداخت.نمایندگان و سفرای ۲۸ کشور ضمن ابراز همبستگی با ملت ایران، این اقدام را نمونهای آشکار از نقض حقوق بینالملل و تعرض به آزادی رسانهها دانستند.
رژیم صهیونیستی عصر ۲۶ خرداد، در ادامه اقدامات جنایتبار خود علیه ایران، به ساختمان شیشهای صداوسیما حمله کرد. در لحظه حمله، سحر امامی، مجری شبکه خبر، مشغول خواندن اخبار زنده بود.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما