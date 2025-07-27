به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه عملیات نظامی و محدودیتهای مرزی همچنان ادامه دارند، بحران انسانی در نوار غزه به مرحلهای بحرانی رسیده است. هزاران کودک و خانواده بیپناه با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و آب سالم مواجهاند و سازمانهای امدادی از ناتوانی در رساندن کمکهای ضروری خبر میدهند. تصاویر منتشرشده از مناطق آسیبدیده، کودکانی را نشان میدهد که با دستهای خالی و نگاههایی مملو از ترس و گرسنگی، بازتابی از رنجی هستند که جهان آن را نادیده گرفته است. در شرایطی که مردم غزه برای بقا میجنگند، واکنشهای جهانی بیش از پیش در چنبرهٔ مواضع سیاسی و وعدههای بیسرانجام گرفتار مانده است.
۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰
