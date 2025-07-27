به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرکنشینان صهیونیست امروز تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به محوطههای مسجدالاقصی در شهر قدس اشغالی یورش بردند.
منابع محلی گزارش دادند که دهها شهرکنشین در قالب گروههایی به مسجدالاقصی یورش بردند و تحت حمایت نیروهای اشغالگر، گشتزنیهای تحریکآمیزی در محوطههای آن انجام دادند و مناسک تلمودی را به جا آوردند.
همزمان، اشغالگران صهیونیست، صبح امروز، دو خانواده فلسطینی را مجبور به تخریب خانههایشان در شهر قدس اشغالی کردند.
همچنین صهیونیستها یک شهروند را از اردوگاه قلندیا در شمال شهر قدس اشغالی بازداشت کردند. منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر به اردوگاه یورش بردند و پس از حمله به خانهاش، یک جوان را بازداشت کردند.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما