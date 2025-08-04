به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از بی‌سابقه‌ترین گردهمایی‌های حمایتی از مردم فلسطین، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان استرالیا روز یکشنبه در خیابان‌های ملبورن و سیدنی به راهپیمایی پرداختند. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، پلاکاردهای ضد جنگ و شعارهای اعتراضی، خواستار پایان حملات رژیم صهیونیستی به غزه شدند. این تظاهرات گسترده، نمادی از رشد همبستگی جهانی با مردم فلسطین و اعتراض فزاینده به سیاست‌های اسرائیل در سطح بین‌المللی بود.

