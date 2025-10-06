به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از نادرترین حوادث تیراندازی در استرالیا، مردی ۶۰ ساله با شلیک حدود ۱۰۰ گلوله در خیابانی شلوغ در غرب شهر سیدنی، دست‌کم ۲۰ نفر را زخمی کرد. پلیس این حادثه را «جدی و ترسناک» توصیف کرده است.

این حادثه شامگاه یک‌شنبه در منطقه «کرویدن پارک» سیدنی رخ داد، جایی که فرد مهاجم به‌صورت تصادفی به خودروهای عبوری، از جمله خودروهای پلیس، تیراندازی کرد.

یکی از مجروحان با جراحت ناشی از گلوله به بیمارستان مراجعه کرده و وضعیت او «وخیم» گزارش شده است. ۱۹ نفر دیگر نیز به دلیل آسیب ناشی از ترکش یا شیشه‌های شکسته تحت درمان قرار گرفتند.

پلیس پس از محاصره منطقه، وارد واحدی تجاری شد و مظنون را بازداشت کرد. دو قبضه سلاح از محل حادثه کشف شد.

پلیس ایالت نیو ساوت ولز اعلام کرد که انگیزه مظنون هنوز مشخص نیست.

مال لانیون کمیسر پلیس، این حادثه را «وحشتناک» خواند و گفت که مأموران مجبور شدند برای حفظ جان خود پناه بگیرند، در حالی که گلوله‌ها به سمت آن‌ها و خودروهای پلیس شلیک می‌شد.

این حادثه در حالی رخ داده که تیراندازی‌های جمعی در استرالیا بسیار نادر هستند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل سلاح از سال ۱۹۹۶ در این کشور اجرا می‌شود.

