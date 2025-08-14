دسته بزرگ عزاداری قبیله «بنیعامر» که با پای پیاده از حرم امامین عسکریین (علیهماالسّلام) در سامرا پیادهروی اربعین را آغاز کردند صبح امروز وارد کربلا شدند و در بینالحرمین عزاداری کردند. افراد این قبیله با لباس سفید در مراسم حاضر میشوند که همین امر موجب تمایز این دسته عزاداری با سایر موکب ها است. آنان هر سال پیامی را با توجه به شرایط روز در عزاداری اربعین خود در بینالحرمین به نمایش میگذارند و امسال نیز در قالب اجرای یک کشتی بزرگ در بین الحرمین این روایت را متذکر شدند که ان الحسین علیهالسلام مصباح هدی و سفینه النجاه.
۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۹
