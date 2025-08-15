به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سوگواران، عاشقان ودلباختاگان سید و سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) با دلهای سراسر از غم و اندوه با یاد و خاطره وفداکاری های حسین بن علی علیه السلام و یاران باوفایشان در اربعین در حسینیه دفتر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در قم، همراه با مردم داغدار جهان با چشمان پر از اشک به عزاداری پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین گیوی نهاوندی سخنران این مراسم به به اهداف مقدس قیام حسین بن علی علیه السلام پرداخت و در این فضای غمناک، مداحان اهل بیت با نوحه سرایی وذکر مصائب مظلومیت خاندان اهل بیت دلها را روانه حرم امام حسین در کربلا کردند.

