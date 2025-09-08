گزارش تصویری | سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی _ ۲

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و جمعی از علمای جهان اسلام امروز دوشنبه، ۱۷ شهریور 1404 در سالن اجلاس سران آغاز شد. در این کنفرانس بیش از ۸۰ مهمان بینالمللی و ۲۱۰ مهمان داخلی حضور دارند. همچنین ۱۴۸ مقاله از میان ۳۹۲ مقاله ارسالی برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شده است. این کنفرانس به مدت ۳ روز از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با شعار «نبی رحمت و امت واحده» برگزار میشود.
