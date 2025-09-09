به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس کارگروه تدوین و تولید محتوای سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی امسال به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اعظم(ص) و با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی در حال برگزاری است؛ این کنفرانس یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی و فرهنگی جهان اسلام به شمار می‌رود.

«امیر ارزانی» ادامه داد: در این دوره، بیش از ۱۸۰ نشست تخصصی و وبینار علمی با حضور علما و نخبگان در حال انجام است، که نشان‌دهنده گستره وسیع فعالیت‌های علمی و مشارکت گسترده اندیشمندان است.

مدیر کل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: سخنرانان این نشست‌ها از میان علمای برجسته جهان اسلام، دانشمندان، اساتید دانشگاه و فرهیختگان هستند و حضور بانوان اندیشمند نیز بر غنای مباحث افزود، این تنوع علمی و جغرافیایی، جلوه‌ای واقعی از وحدت امت اسلامی را به نمایش میگذارد.

ارزانی ادامه داد: موضوعات نشست‌ها بسیار متنوع بود و مباحثی همچون مفهوم وحدت و امت اسلامی در آموزه‌های پیامبر اکرم(ص)، شکل‌گیری هویت امت واحده، و چالش‌های اتحاد امت در دوران معاصر در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به دیگر موضوعات ارائه شده، بیان کرد: جایگاه علمای جهان اسلام و نهادهای دینی در استمرار هویت و اتحاد امت، نقش اتحاد امت اسلامی در تقویت اقتصاد مقاومتی، و آموزه‌های پیامبر رحمت در تضمین صلح، امنیت، اقتدار و عزت اسلامی از جمله دیگر محورهای مورد توجه بود.

رئیس کارگروه تدوین و تولید محتوا سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی، تصریح کرد: مباحثی درباره سیاست و حکمرانی در امت اسلامی، جنگ و صلح در سیره پیامبر(ص) و مقاومت در برابر دشمنان اسلام نیز مطرح شد که نقش مهمی در تبیین آموزه‌های وحدت‌بخش پیامبر(ص) ایفا کردند.

وی تصریح کرد: نشست‌ها در ایام هفته وحدت و در بازه‌های زمانی مختلف از طریق درگاه اینترنتی iuc.taqrib.ir در دسترس عموم قرار گرفت و زمینه‌ای برای بهره‌مندی پژوهشگران و علاقه‌مندان فراهم آورد.

مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، درباره وظایف کارگروه گفت: این کارگروه مأموریت دارد بر روند تولید، تدوین و ویرایش محتوای علمی و رسانه‌ای کنفرانس نظارت کند، کیفیت و انطباق آن با اهداف کلان را تضمین نماید و همچنین مسئولیت ترجمه، طراحی، نشر محتوا و ایجاد بانک اطلاعاتی معتبر را بر عهده گیرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم که مجموعه محتوای تولیدشده در این کنفرانس، بسترساز گفت‌وگوی عمیق‌تر میان نخبگان جهان اسلام و تقویت‌کننده گفتمان وحدت اسلامی در سطح امت اسلامی باشد.

